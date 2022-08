El Festival de Música Urbana de Vigo sufre un cambio importante en su cartel a pocas horas de su comienzo. El que iba a suponer el reencuentro de los hermanos Ayax y Prok en los escenarios no será tal. Ayax ha comunicado este viernes que no podrá estar en el Muelle de Trasatlánticos por culpa de una otitis y una laringitis que han derivado en un problema de afonía. Su ausencia no será un problema para la agenda. Su gemelo saldrá a rimar en solitario frente al público vigués.

Para compensar el disgusto que este cambio en el cartel haya podido suponer a los fans del dúo de raperos, la promotora ha decidido incluir un nuevo nombre en el festival. Por lo tanto, serán seis y no cinco las actuaciones programadas para este sábado en Vigo. La sorpresa será FERNANDOCOSTA. El rapero ibicenco, autor de "Malamanera", se une a Prok, a Quevedo, a Califato ¾, a Sila Lua y a Safre. El objetivo es que todos los que hayan comprado una entrada para este evento enmarcado dentro de la promoción del Xacobeo vibren con la cultura y la música urbana. Aún quedan entradas Para los rezagados que aún no se hayan decidido, todavía quedan entradas para el festival en www.planetevents.es, www.ticketmaster.com y en el Corte Inglés, a un precio de 28,50 euros. Para acceder al recinto, los menores de 16 años lo podrán hacer con un adulto, junto con la autorización de un padre, madre o tutor, y deberán firmar una hoja de responsabilidad en el acceso. Dentro habrá una zona de restauración y food trucks además de puestos de merchandising.