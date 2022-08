Agosto es el mes más festivo del verano y en el Festival Go! Go! Zo! lo saben. Es por ello que han giardado algunos de los platos fuertes para despedir el mes. El jueves que viene el Momte do Gozo acogerá el espectáculo Benditos Malditos - La banda Sabinera y Carlos García-Boente canta a Sabina. Una actuación que tendrá lugar a las 22.00 horas de la noche y cuya entrada será gratuita.

Los protagonistas de la noche serán los integrantes de la banda que acompaña a Sabida desde hace más de un cuarto de siglo: Benditos Malditos-La Banda Sabinera, está integrada por Jaime Asúa, Mara Barros, cantante y corista oficial de Sabina desde hace más de 10 años; la bajista Laura Gómez Palma y Paco Beneyto, batería da mítica banda “Viceversa” cuando acompañaba al cantante en los 80. La banda estará acompañada por el artistas gallego Carlos García Boente, vocalista del tributo La Penúltima Sabinera. Además de esta propuesta el Festival mantendrá las sesiones DJ de los fines de semana de agosto. Un septiembre lleno de propuestas El arranque del curso también viene cargado de propuestas. Septiembre se estrena con fuerza de la mano de propuestas formativas relacionadas con la creación y publicación de comics en línea y la producción audiovisual. El día 9 tendrá lugar un festival de música electrónica; mientras el 10 y el 18 será el turno del certamen de música folk "XeneraSon" y para finalizar el mes, el día 24 se celebrará una macro actuación de foliada mientras el 25 será el tirno del rock, con A Casa do Rock y Rockschool Coruña para amenizar la jornada. Los niños no se quedan fuera del Go! Go! Zo!, pues para ellos estarán destinadas las fiestas de hinchables y los actos organizados por Catividades