Xavier Díaz e as Adufeiras do Salitre protagonizarán este sábado 20 de agosto el festival Chandefolk, que recuperan Concello de Nigrán, asociación de vecinos, comisión de fiestas y comunidad de montes de Chandebrito.

El evento tendrá lugar en el merendero de Chans do Rapadouro (junto al campo de futbol), a las 22 horas. La entrada será gratuita y habrá barra con bebidas y choripanes.

El concierto será signado y las mochilas vibratorias del Concello estarán a disposición de todas aquellas personas sordas que las solicite a través del mail info@entresignos.com o en el WhatsApp 690679675.

Viernes 19

El evento retoma el formato prepandemia con la ya tradicional observación de las perseidas la noche anterior a cargo de un astrónomo de ‘Trevinca Skies’, a partir de las 22.00 en el campo de fútbol. No será necesario inscribirse previamente, los interesados deben presentarse allí para desplazarse a un lugar sin contaminación lumínica.

Sábado 20

Xabier Díaz estará acompañado en el escenario por las siete ‘Adufeiras do Salitre’, Roberto Grandal al acordeón e Iván Costas a la zanfona. Repasarán durante 90 minutos temas de sus tres discos juntos desde el año 2014. "Moitos os interpretamos desde unha perspectiva actual e persoal, pero o substrato son todas as grabacións que no seu tempo realicei", explica Díaz, quien destaca que será un concierto para un público familiar que podrá disfrutar todo el mundo.