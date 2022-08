A las 18.30 horas, en el espacio-terraza de Solpores na Rebullón

Banda de stoner rock estadounidense originaria de Cincinnati (Ohio). Rápidamente se hizo con un nombre en la escena de este género, con giras con notables del stoner rock como Truckfighters o Monkey3. Durante la última década incendiaron escenarios en Europa y EE UU lanzado tres álbums de rock & roll de alto octanaje. Entrada gratuita en la sala Rebullón, con ‘billetera inversa’.

Actos

“Contos do animalario”

Espectáculo a cargo de Vero Rilo, dentro de la programación ‘No verán... un conto’. A las 20.00 horas, en la plaza de la calle Teixugueiras 26-28 de Navia.

Teatro ó Cubo

Actuación a cargo de Ghop, con motivo del vigésimo aniversario del museo de Alcabre.

A las 20.00 horas, en el Museo del Mar de Galicia (avenida Atlántida 160). Entrada gratuita hasta completar aforo.

Villa Romana de Toralla

Nueva recreación histórica en el Centro de Interpretación del Mundo Romano del recinto.

A las 20.00 horas, en la Villa Romana de Toralla. Entrada gratuita y sin necesidad de inscripción previa.

Cañaveral Show

Show de magia y mentalismo con el Mago Shado (entradas en wouticket.es y en el Cañaveral).

A las 20.30 horas, en el restaurante Cañaveral (Porta do Sol, 6).

Música

Jay Doe & Friends

En agosto de 2015, Javier Casal deja escapar su “alter ego” más blusero con el nombre de Jay Doe. Versiones de Robert Johnson, Jimmy Red , Brownie McGhee, Muddy Waters, Big Bill Broonzy, Elmore James, combinadas con temas más populares, siempre en torno al blues, rythm and blues, country y swing. En esta ocasión estará acompañado por el guitarrista Lucas Fernández.

A las 21.30 horas en La Pecera (calle Pizarro, 35). Entrada: 5 euros.

David Zabala

‘Masterclass’ de guitarra gratuita y de entrada libre.

A las 23.30 horas, en La Fábrica de Chocolate.

Nacional 81

Versiones de grandes temas pop/rock en version acustica.

A las 23.30 horas, en La Posada (Compostela 19).Entrada gratis hasta completar el aforo.

Homenaje a Joe Strummer

En el septuagésimo aniversario del nacimiento del que fue vocalista de los Clash, proyección del concierto en el Apollo Theatre de Mánchester, el 8 de octubre de 1981.

A partir de las 20.30 horas, en el Bar Tipo X (Vinos).

Tributo a Elvis de Alberto Cunha

“Elvis is back!” (‘Elvis ha vuelto’), encarnado en el cantante vigués Alberto Cunha, en un concierto homenaje, The Elvis Connection, en el que repasará temas míticos del Rey del Rock and Roll, justo estos días en que se cumplen 45 años de su ¿fallecimiento?

A las 21.30 horas, en la Casa de Arriba.

Elba + DJ La Plata + Paulo Pascual (Theremin) + Frida Kalvo + Presentación del libro ‘Son da Cidade’

Concierto del ciclo de la Fundación Sales. Entradas desde 10 euros en www.entradas.ticketrona

A las 17.00 horas, en el recinto del jardín de la Fundación Sales (Avda. Europa 52).

Los lunes al sol

Concierto de este dúo local.

A las 19.30 horas, en la zona de terrazas del puerto en A Laxe.

Exposiciones

“Abrakadabra”

Exposición colorida y mágica de Catarina Glam.

En la Galería Maraca (Doctor Cadaval 12), de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 22.00 horas.

Vialia

Cuarto preparatorio para el Eurobasket 2022. El combinado de Valanciunas y Sabonis, que ya derrotó a los de Scariolo este martes, recibe a España en Vilnus.

Hoy, a las 18.30 horas (Foodcourt).

SANTANA’S COVER BAND

Ariadna Santana (cantante, actriz y bailarina), Lorenzo Boo (arreglista, cantante y guitarrista), Paulo Silva (percusionista) y Antonio “Castillo” (profesor y contrabajista) forman Santana’s Cover Band, un grupo con un repertorio muy amplio de versiones con el que revivir temas inolvidables

Mañana, viernes 19, a las 21.00 horas (escenario del Foodcourt).

Celta-Real Madrid

Emisión del encuentro de fútbol de la Liga Santander en el que el Celta recibe al Real Madrid.

Pasado mañana, sábado 20, a las 22.00 horas (pantalla gigante del Foodcourt).

Los Lunes al Sol

Dúo eléctrico de versiones, caracterizado por la mezcla de música y humor, que busca siempre la interacción del público y que la actuación sea amena y divertida.

Domingo 21, a las 12.30 horas (escenario del Foodcourt).

Gran Premio de Austria

Moto GP, carrera desde Spielberg.

Domingo 21, a las 14.00 horas.

Fútbol, Liga Santander

Partido de Liga entre la Real Sociedad y el Barcelona.

Domingo 21, a las 22.00 horas. (pantalla gigante)

LOSTO KINSKY

Banda que hace ‘galecovers’ (adaptaciones al gallego de grandes éxitos) desde 2010.

Jueves 25, a las 21.00 horas.

Pedro Volta

Ilusionismo.

Sábado 27,20.30 horas.