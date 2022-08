Lardelúa une rock y canto tradicional

Villa Solita (Camiño Freixeiro, 14), 21.00 horas

Los viernes de verano, la finca rehabilitada de Villa Solita, en Alcabre, vuelve a convertirse en un espacio de encuentro artístico. Hoy actúa el dúo acústico Lardelúa, resultante de la unión de Dany Soengas, que llega desde el mundo del rock, y Mariah Fosado, la parte más tradicional del conjunto y participante en el concurso “Recantos” de Luar na TVG. Lardelúa ofrecen un repertorio ameno de temas populares, con clásicos en lengua gallega, aunque no dudan en recurrir a otros idiomas si la ocasión lo requiere.

Actos

Unhas lentes como as do avó

Cuentacuentos a cargo de Caxoto Contacontos, con intérprete de lengua de signos. Acto del programa “No verán... un conto”.

Frente al Mercado de O Calvario, 20.00 horas.

Música

O Marisquiño

La vertiente cultural del festival de deportes urbanos lleva hasta Samil la música de Phototoner (13 horas), Elecesar (15.30), BFlecha (DJ set, 17.30), FonKid (19.30) y Babykatze (DJ set, 21.30). En la zona portuaria, Supernatural (13.00), Agavih (19.00), Youcanthide (20.30), Boyanka Kostova (21.30) y Mwëslee DJ (23.00 horas).

Toda la jornada.

UVCD de Candeán

Concierto de la banda de música.

Praza da Princesa, 20.30 horas.

Todo Secreto’s

Homenaje a Enrique Urquijo y su grupo Los Secretos. Catalogados como la mejor banda tributo de los músicos madrileños

Sinatra Coctel Bar (rúa Fermín Penzol 6), 21.30 horas. Entradas a 10/12 euros.

Many Moure

Presenta el espectáculo “Yo no me llamo Javier, me llamo Many Moure” tocando composiciones propias y versiones de Toreros Muertos, grupo al que pertenece

Dos pases, a las 21.30 y las 23.00 horas, en Bonus Track (rúa Llorente 31), entrada 5 euros.

Cadrante de estrelas

Concierto acústico

Café Uf (Placer, 19), a las 21 horas.

Two Rocks

Dúo acústico de rock formado por Adolfo FH y Fran Vázquez de Los Cacikes.

Chiringuito de Alcabre, 20.30 horas.

Jony Delgado y Mario “El Primo”

Concierto

La Bodega de Matías (rúa Hispanidad, 61), desde las 21.30 horas.

Pablo Mandó

Concierto

Sala Kominsky (Irmandiños, 3), 21.30 horas.

Fla-Meco

Rumba y flamenco de la mano del cuarteto grovense.

Alameda Rosalía de Castro, en Chapela, 21.30 horas.

Homenaje a Withney Houston

Al cumplirse el 59 aniversario del nacimiento de la cantante, se proyectarán sus mejores actuaciones

Bar Tipo X (rúa Real), 21.00 horas.

Overdose

Actuación de Brava, Kaixo, Wabii y Yung Dezo

Sala Molotov (Travesía de Santiago de Vigo, 1), 00.00 horas.

Bruno Baw B2B El Sambo

Afterparty O Marisquiño

Sala Doppler (Martín Códax 13), 1.00 horas.

Exposiciones

“Os escenarios de Antonio Fernández: Santos, Anticoli e Goián”

Exposición fotográfica en la que aparecen los entornos claves del artista tomiñés: Santos, Anticoli y Goián.

De 11.00 a 14.00 horas, en la Galería Montenegro (Marqués de Valladares 37, bajo).

Abrakadabra

Esculturas de la artista lisboeta Catarina Glam

Galería Maraca (Doctor Cadaval 12).

Las luces del mar

Acrílicos sobre lienzo y técnica mixta de la artista coruñesa Tania Ulloa

Zentral Bar (Avenida de Samil, 65).

“Albino Fernández (1921-2021)

Homenaje al artista Albino Fernández, hijo de gallegos emigrados a América, considerado una figura fundamental del grabado argentino del siglo XX

Museo do Mar de Galicia (Avenida Atlántida, 160).

“Sociedade XXI. Juan Teixeira”

Ensayo fotográfico de Juan Teixeira con imágenes recopiladas en más de treinta países.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15).

“As sete xanelas”

Exposición de Idoia Montón , con pinturas, dibujos y collages.

MARCO (Príncipe, 54). Hasta el 4 de septiembre.

Alumnos EMAO

Trabajos realizados por alumnado de la Escola Municipal de Artes e Oficios con obras de técnicas mixtas donde se trabaja mayoritariamente acrílicos, texturas con diversos estilos.

La Galeriajazz (Ronda don Bosco, 21), de martes a sábado, de 17.30 a 00.00 horas. Hasta finales de agosto.

Fase de grupos y finales del basket 3x3

Torneos 3x3 Lite Quest de FIBA (clasificatorio para competir en el próximo torneo Challenger 2022 en Eaubonne, Francia) y 3x3 Sénior Femenino OM22, en un espacio con sesiones dj, food trucks y barras.

Hoy y mañana sábado, fase de grupos, quedando los cuartos, las semifinales y las finales para el domingo 14. Un finde completo de basket 3x3, en sesiones de mañana y tarde, con inicio a las 11.00 horas.

Fútbol, liga Santander

Emisión en directo y en pantalla gigante del arranque de competición del Celta, que recibe al Espanyol en Balaídos

Mañana sábado, a las 17.00 horas.

A Corda, de A Vela Circo

Teatro infantil.

Sábado, 17.30 horas

Víctor Cerro

Magia extrema con el “Desafío Vulcano”.

Sábado, en la plaza pública, a las 20.30 horas.

Liga Santander

Barcelona-Rayo y Almería-Real Madrid.

Sábado y domingo, a las 21.00 y 22.00 horas, respectivamente.

Cherry Sweet

Banda de swing compuesta por tres voces y tres músicos que tocan versiones de temas de todos los tiempos pasadas por su filtro ‘vintage’ al más puro estilo años 50.

Hoy, a las 21.00 h..