Llega a Vigo una banda mítica formada en Glasgow, en 1987, por la cantante Sharleen Spiteri y el bajista Johnny McElhone, y que alcanzó el éxito mundial con su sencillo de debut, “I Don’t Want A Lover” (1989). Ha vendido más de 40 millones de álbumes.

A las 21.00 horas, en la terraza del Auditorio

Actos

‘Som voltas!’

Actuación de Servando e Contradança, grupo de música tradicional galego-portuguesa que explora también ritmos y danzas de otros folclores. Actividad enmarcada dentro de la programación ‘No verán... un conto’, participativa y gratuita.

A las 20.00 horas, frente al mercado de Teis.

Música

‘I Love Rock and Roll’

Espectáculo didáctico con música en directo en el que se repasa la historia del rock and roll (desde Elvis y The Beatles pasando por Guns and Roses, ACDC, Nirvana, Metallica o Iron Maiden, entre otros), en una actividad la que se interpretarán algunas de las canciones más populares del género.

A las 20.00 horas, en el auditorio de Castrelos. Gratuito.

David Puime Trío + jam session

Concierto del grupo formado por Fernando Sánchez (saxo tenor), Álex Touceda (contrabajo) y David Puime (batería).

A las 21.00 horas, en la Casa de Arriba. Entradas: 5 euros.

Ateneo Musical de Bembrive

Concierto del ciclo Vigo, un mar de bandas.

A las 20.30 horas, en la plaza de la Princesa.

Miramar + Trío La Noche

Verbena con motivo de las fiestas de San Lorenzo de Coruxo.

En la tarde noche, en el recinto de fiestas de Coruxo.

Exposiciones

“Colección permanente, unha nova lectura”

Nueva propuesta de la Fundación Laxeiro, que cambia el recorrido cronológico de las obras, combinando lenguajes, géneros y cronología e incorpora documentación de la trayectoria artística de Laxeiro, además de una nueva sala con línea de vida.

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15-3º), de 18.00 a 21.00 horas.

“Do paínzo ao millo: os mil grans”

Muestra integrada por unas 50 piezas con las que se puede conocer los pormenores de la alimentación de Galicia a través del maíz y que ofrece un viaje a través de la historia de la planta y sus diferentes variedades, el pan, los múltiples usos y recursos del producto, los objetos relacionados con su producción y ejemplos de arquitectura. Las piezas son de los fondos propios del museo y de Rubén Berto Covelo.

Museo Liste Pastora, 22), de 10.00 a 14.0 horas. Hasta finales de año.

“Coordenadas”

Recorrido por el arte contemporáneo gallego con la exposición de 60 piezas de 52 creadores divididas en cuatro bloques temáticos y todas ellas pertenecientes a las colecciones de Novacaixagalicia e Novagalicia Banco. Está centrada en los jóvenes creadores gallegos del siglo XXI y los clásicos como Lugrís o Laxeiro, en su faceta más modernista.

Centro Social Novacaixagalicia (Policarpo Sanz, 24-26), viernes, sábado, domingos y festivos, de 17.30 a 20.30 horas.

“25 séculos de oceanografía”

Exposición permanente que presenta una aproximación al saber del medio marino que el hombre fue adquiriendo desde la antigüedad hasta la actualidad, con un recorrido histórico y otro científico.

Museo do Mar de Galicia (avenida Atlántida, 160), de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Cruz Pérez Rubido

Exposición de Cruz Pérez Rubido (A Coruña 1954) en la Galería AF. Una artista que regresa a Vigo desde su última muestra en los 90, con obra que halla referentes en la transvanguardia italiana y el neoexpresionismo alemán.

Galería AF (Ecuador 69, bajo).

“Caminos por mar a Compostela”

Muestra que cubre un espacio de la colección permanente e inaugurada con motivo del 20 aniversario del museo, que muestra en una primera parte cómo el hecho del peregrinaje es inherente a las distintas religiones y a la gran mayoría de las civilizaciones y una segunda centrada en la peregrinación a Compostela y en el traslado del Apóstol por mar.