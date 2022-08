¿Qué hacer en Galicia en la semana del 8 al 14 de agosto de 2022? A continuación podrás ver un listado ordenado por fecha de varios de los espectáculos, fiestas o conciertos programados en la comunidad gallega durante la segunda semana de agosto. Muchos de ellos serán gratuitos, como el Festival do Noroeste en A Coruña al que acudirán, entre otros, Tanxugueiras, Dorian, Amparanoia, Delaporte, UB40, Baiuca o Zahara, o las actuaciones previstas para el auditorio del parque de Castrelos, en Vigo, como la de esta noche de Lola Índigo, o la del domingo de Hombres G. Además, esta semana el foco del deporte y la música urbana internacional estará puesto en la ciudad olívica que acoge una nueva edición de O Marisquiño.

Lunes, 8 de agosto

CONCIERTO DE LOLA ÍNDIGO EN VIGO

Lola Índigo actúa este lunes noche en el parque olívico. La banda de música encabezada por Mimi Doblas, exconcursante de Operación Triunfo 2017, se dio a conocer en 2010 durante su participación en el programa televisivo de baile "Fama Revolution" cuando tenía 18 años. Tras su paso por el programa, la madrileña siguió completando su formación en Los Angeles, China o Tailandia de la mano de los coreógrafos de Jennifer López , Nicki Minaj o beyonce, además de bailar con artistas de talla internacional de Chris Brown, Miguel Bosé o Fyahboy.

CONCIERTO DE TEXAS EN A CORUÑA

La banda escocesa de pop rock Texas toca esta lunes, a las 21.30 horas, en la Plaza de María Pita en las fiestas de la ciudad de A Coruña. El grupo liderado por la cantante Sharleen Spiteri celebra en esta gira su 35 aniversario desde que se fundaron en Escocia en 1986. Entrada gratuita.

CONCIERTO DE XOEL LÓPEZ EN TUI

El exlíder de Deluxe ofrece un concierto esta noche, a las 22.00 horas, en el Espacio Ferial de la localidad fronteriza, dentro de la programación de los conciertos del Xacobeo, con entrada libre.

Martes, 9 de agosto

CONCIERTO DE TEXAS EN VIGO

Hasta la fecha, la banda escocesa ha vendido más de 40 millones de álbumes. ‘Hi’ es el décimo álbum de la banda que se lanzó en mayo de 2021 y que incluye los sencillos Hola (con Wu Tang Clan) y Mr Haze. Después de recalar en A Coruña, desembarca en el Festival Terraceo de Vigo, el martes, a las 21.00 horas, con las entradas ya agotadas. (Terraza del Auditorio Mar de Vigo).

CONCIERTO DE ANA TORROJA EN A CORUÑA

La exvocalista de Mecano ofrece un concierto en la Plaza María Pita de la ciudad herculina al que traerá su nuevo disco, "Mil razones", un trabajo en el que cuenta con la colaboración de los mejores de Dj´s españoles, dentro de la gira "Volver". El concierto será a las 22 horas y es gratuito.

I LOVE ROCK AND ROLL EN VIGO

Espectáculo didáctico de 60 minutos de duración con música en directo para dar a conocer la historia del rock and roll. La mascota “Oso Rosendo” cuenta anécdotas de los grupos más destacados, habla de los protagonistas y, además, se interpretan temas populares de diferentes épocas: The Beatles, Led Zeppelin, AC/DC, Guns&Roses, Metallica, Iron Maiden o Nirvana. Cuenta con una banda de músicos de primer nivel. En el auditorio de Castrelos con entrada gratuita.

ACTUACIÓN DE CARLOS BLANCO EN CELANOVA

El actor y monologuista arousano Carlos Blanco derrochará retranca en el Claustro del Monasterio de Celanova (Ourense), el martes a las 22.30 horas. Entradas: 13,20 euros. Esta semana, concretamente el viernes, viajará también a Sarria para ofrecer su espectáculo.

Nuns dias volvo aos escenarios. Serán poucas actuacións en agosto, pero en lugares que amo: O 3 en Pontevedra O 4 no... Posted by Carlos Blanco on Tuesday, July 26, 2022

Miércoles, 10 de agosto

FESTIVAL DEL NOROESTE ESTRELLA GALICIA EN A CORUÑA (del 10 al 14 de agosto)

En su 35 edición el Festival Noroeste Estrella Galicia recupera la intensidad y presenta 49 artistas y 51 conciertos que durante cinco días llenarán de estilos musicales diversos hasta 10 escenarios repartidos por la ciudad de A Coruña y con entrada gratuita.

Entre los más destacados del miércoles 10 de agosto:

CONCIERTOS DE LA LA LOVE YOU Y DORIAN EN A CORUÑA

Ambos en el Muelle de Trasatlánticos, el primero a las 22 horas y el segundo a medianoche. Entrada gratuita.

JUEVES, 11 DE AGOSTO

CONCIERTO DE HIJOS DE LA RUINA Y WÖYZA EN VIGO

Este año el rap y el hip hop también tendrán su hueco en uno de los mejores auditorios al aire libre de Galicia. Hijos de la ruina llegarán a Vigo este jueves 11 de agosto, dentro de la programación y como aperitivo del Festival Internacional Urbano O Marisquiño que arranca oficialmente el viernes. El trío formado por los conocidos Natos y Waor y Recycled J se darán cita en Castrelos donde presentarán su tercer trabajo juntos, 'Hijos de la ruina Vol. 3', que actualmente representan toda una bandera para los amantes del grupo como incluso del género. Pero el rap no sólo llegará de la mano de Hijos de la ruina. La viguesa Wöyza también actuará en Castrelos ese jueves 11 de agosto.

CONCIERTO DE JALEZZ EN VILAGARCÍA DE AROUSA

Javier Martínez González, conocido como Jalezz, actuará este jueves en la sala Samá Samá de Vilagarcía. Este artista empezó a los 16 años a curiosear por el mundo de la música, donde acabaría subiendo a redes sociales sus primeras covers. A los 19 empezó a trabajar como comercial (a puerta fría), pero se dió cuenta que no le llenaba tanto como la música. Empezó a conocerse más por hacer sus versiones de otros temas por la plataforma de Tik Tok. Entradas desde 11 euros.

CONCIERTOS DE KUSTURICA, DELAPORTE Y AMPARANOIA

Dentro de la programación del 35 Festival do Noroeste, tres citas destacadas para el jueves: Delaporte, en en el Muelle de Trasatlánticos a las 22 horas; en Santa Margarida acturará a las 23 horas Emir Kusturica & The No Smoking Orquesta, y de vuelta al 'peirao' coruñés y a medianoche, será el turno de Amparanoia. Entrada gratuita.

Viernes, 12 de agosto

O MARISQUIÑO EN VIGO (12, 13 y 14 de agosto)

La 21ª edición de O Marisquiño arranca 12 de agosto con una programación cargada de deporte, espectáculo y música durante ese viernes, y también el sábado y domingo de esta semana. Una de las novedades es la descentralización de sus actividades, competiciones y actuaciones que este año se repartirán por toda la ciudad. Más allá del regreso del público sin limitaciones por el COVID, la organización ha decidido que algunas de las pruebas más emblemáticas y sus conciertos se disputen más allá de la fachada marítima de As Avenidas que se había convertido en su hogar. Samil, Vialia, Castrelos o el Berbés serán algunas de las nuevas ubicaciones de esta edición.

El cartel musical integra a más de 30 artistas, una selección que según los organizadores pretende ser inclusiva y diversa, "intentando atender a los géneros que más seguimiento tienen por parte de público y seguidores del Festival (urban, hip hop, trap, latin/reggaeton, electrónica…). Todo ello, con una notable presencia de artistas femeninas y atendiendo también a la diversidad"

CONCIERTOS DE TANXUGUEIRAS Y ZAHARA EN A CORUÑA

Dentro de la programación del 35 Festival do Noroeste, estas dos actuaciones serán en la playa de Riazor, la del trío de pandereteiras y cantareiras a las 22 horas, y la segunda, con Zahara al micro, a medianoche. Entrada gratuita.

CONCIERTO DE POL 3.14 EN NIGRÁN

Concierto dentro de la programación de Espazo Fest en el Pazo de Urzáiz, el viernes a las 21.00 horas. Pol 3.14 está formado por Pol (Joaquín Polvorinos, vocalista del grupo y guitarra), Borja Serrano, Ricardo Esteban y Christian Clemens. El grupo se hizo muy popular al incluir canciones en la serie televisiva "Los hombres de Paco" y participar en la banda sonora de la película "A tres metros sobre el cielo". Entre sus influencias citan a Antonio Vega, Quique González, Radiohead o Jeff Buckley entre otros. Entradas: 13,75 euros.

CONCIERTOS NO FIN DO MUNDO DE DJ MIL + ELIADES OCHOA + LUIS FERCÁN EN BAIONA

Como parte de la programación de Xacobeo 21-22, esta serie de actuaciones encuentra su lugar en los más bellos rincones de Galicia. En este caso, el Faro Silleiro de Baiona será el escenario de estos conciertos previstos para las 20 horas. Dj Mil será el artista que arrancará la velada a las 20 horas, y mantendrá en alto el ambiente entre concierto y concierto. El primero correrá a cargo del músico gallego Luis Fercán, a las 20.30 horas, y después llegará el del artista internacional Eliades Ochoa, a las 21:30 horas.

Aunque la entrada es gratuita, existe una reserva online de 15 euros de garantía que serán devueltos al comprador. Así que solo pagarán los que finalmente no acudan.

FESTIVAL FELICIA POP EN FENE (FERROL)

Este festival es gratuito, cuenta con acampada y afronta ya más de 20 años a sus espaldas. Dos días de música en la parroquia de Limodre (Parque da Hortiña 12 y 13 de agosto), con un cartel que el viernes integran Los Eternos, More Kicks, Los Malinches y The Rezillos. El abono para las dos jornadas de festival es de 16,50 euros.

Sábado, 13 de agosto

CONCIERTO DE UB40 Y BAIUCA EN A CORUÑA

Dentro de la programación del 35 Festival do Noroeste, estas dos actuaciones serán en la playa de Riazor, la primera a las 23 horas, y la segunda a las 01.00 horas. Entrada gratuita.

FESTIVAL FELICIA POP EN FENE

En el último día de este festival tocarán Tesouro y Rockers Go to Hell en la sesión vermú. Y por la noche será el turno de Pelazo, The Phantom Keys, Terbutalina y Los Pepes.

CONCIERTO DE SOUL JACKET EN NIGRÁN

Concierto dentro de la programación de Espazo Fest en el Pazo de Urzáiz, el sábado a las 21.00 horas. La banda viguesa es una de las mejores formaciones de rock americano en España, avalada por sus seis discos hasta la fecha. Este año presentan su último trabajo "Kick Radio". Entradas: 13,75 euros.

Domingo, 14 de agosto

CONCIERTO DE HOMBRES G

El rock nacional volverá a hacer vibrar el auditorio de Castrelos con uno de los grupos más conocidos de la escena española que marcó una época entre los adolescentes de los años 80 y 90: Hombres G. Esta actuación está enmarcada dentro del programa "Vigo en Festas".

CONCIERTO DE MIGUEL COSTAS Y BIZNAGA EN A CORUÑA

Dentro de la programación del 35 Festival do Noroeste, dos actuaciones dominicales destacadas: la del excomponente de Siniestro Total, Miguel Costas, que actuará en sesión vermú a las 13 horas en el Campo da Leña, mismo escenario al que saldrán Biznaga, pero a las 20 horas. Entrada gratuita.

O domingo será a quenda dun das iconas do rock 🎸 en Galicia: @MIGUELCOSTAS. Parte fundamental de #SiniestroTotal, Aerolíneas Federales ou Los Feliz repasará boa parte da súa ampla carreira no Campo da Leña. Domingo 14, ⏰13.00 horas pic.twitter.com/84ZcdP95f3 — Festival Noroeste Estrella Galicia (@FestNoroesteEG) 1 de agosto de 2022

CONCIERTO DE JAVI CANTERO EN VILAGARCÍA DE AROUSA

La sala Samá Samá de la capital arousana acoge la actuación de Javi Cantero, a partir de ls 21.30 horas. Entrada: 11 euros.