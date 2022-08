Con más de cien millones de discos vendidos como cantante de The Police y artista en solitario, el músico británico Gordon Sunmer ‘Sting’ recala hoy en el auditorio de Castrelos. Se le esperaba hace dos años para presentar su disco recopilatorio de grandes éxitos “My songs”, pero la pandemia retrasó el concierto. Entretanto a Sting le dado tiempo de lanzar su decimoquinto álbum, “The Bridge”, y una compilación de duetos. Canciones emblemáticas del pop-rock como “Roxanne” , “Message in a bottle” o “Englishman in New York” son algunos de los temas que revisita en “My songs”.

Auditorio municipal de Castrelos, 22.00 horas. Entradas agotadas

Actos

Pregón del Cristo de la Victoria

A cargo de D. José Ricardo Troncoso Durán

A las 12.30 horas en el Pazo Museo Quiñones de León.

Novena del Cristo de la Victoria

Rezo al mediodía y también por la tarde con rosario, seguido de misa predicada por Jorge Juan Fernández Sangrador, vicario general de la Archidiócesis de Oviedo, y cantada por la coral del CVC de Valladares.

Concatedral de Santa María del Casco Vello, a las 12.00 horas y, desde las 19.30, con misa a las 20.00, y Descendimiento del Santísimo Cristo a las 20.30 horas.

Festa da Sardiña

Dentro de las fiestas de A Guía, con tirada de fuegos, reparto de sardinas y pan de maíz desde las 10.30 horas, actuación del grupo de gaitas de Pardavila, entrega de la Sardiña de Ouro a las 14.00 horas y verbena a partir de las 22.00 horas con los grupos Faro da Guía y The Hendersons

Jornada en la Carballeira de A Guía, también mañana domingo.

“Fazulas e o ladrón de paraugas”

A compañía Bandullo Azul pón en escea esta obra de teatro infantil que conta a viaxe iniciada por Fazulas, o gato persa de dona Adelaida.

A partir de las 17.30 horas en el Centro Comercial Vialia.

“O esquío rampante”

Actuación infantil a cargo de la compañía Polo correo do Vento, dentro del ciclo “No verán... un conto”.

Praza da Pedra, 20.00 horas.

Lupe Blanco e Suso de Xornes

Regueifas no ciclo “Vigo en galego”

Na praza da Pedra, ás 20.45 horas.

Música

Banda de Música Lira de San Miguel de Oia

Concierto por las fiestas del Cristo de la Victoria

Porta do Sol, a las 12.30 horas.

Unión Musical de Coruxo

Concierto

Iglesia románica de Coruxo, 20.00 horas.

Orquesta Clásica de Vigo

Concierto

Porta do Sol, 20.30 horas.

Charleston Big Band y grupo Tentaciones

Verbena de la fiestas de Matamá, en honor a Nosa Señora das Neves

A las 22.30 horas, en el recinto de fiestas de Matamá.

Cañaveral Session

Con DJ Vérez

A las 21.00 horas, en Cañaveral Lounge & Drinks (Porta do Sol 6). Entrada gratuita.

Berete Rock

Festival de entrada libre con Atreides, El Tren, Moon Cresta, Nostromo y Motores

Paseo Marítimo de Chapela, a partir de las 21 horas.

Exposiciones

“Baixo os nosos pés”

Visita guiada por los restos arqueológicos de las salinas del Areal, para observar y conocer los vestigios romanos

Actividad gratuita con reserva previa en rúa Rosalía de Castro, 21, a las 11.45 y 12.30 horas.

“Caminos por mar a Compostela”

Muestra inaugurada con motivo del 20 aniversario del museo, que muestra cómo el hecho del peregrinaje es inherente a las distintas religiones y se centra en la peregrinación a Compostela y en la traslatio del Apóstol por mar.

Museo do Mar de Galicia (Avenida Atlántida, 160), de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas.

“Laxeiro descoñecido II. Obras inéditas de segunda época”

Muestra que enseña una pequeña parte del trabajo de catalogación y localización de la obra de Laxeiro, y que posibilitó la catalogación de cerca de cuatro mil obras del autor.

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15-3º), de 12 a 14 y de 18 a 21 horas.

“As sete xanelas”

Exposición de Idoia Montón , con pinturas, dibujos y collages.

Museo MARCO (Príncipe, 54), de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas.

“Caderno gráfico. Técnicas gráficas no deseño téxtil”

Trabajos en los que alumnos de Esdemga aplican el lenguaje gráfico a la moda.

Casa Galega da Cultura (Praza da Princesa, 2), de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Auditorio municipal de Castrelos, 22.00 horas. Entradas agotadas