Madrugón para poder conseguir primera fila en el concierto que Dani Martín dará el próximo miércoles 17 de agosto en el auditorio de Castrelos de Vigo. Aunque la taquilla de Praza do Rei no abre hasta las 10.00 horas, desde bien temprano decenas de personas han tomado posición en el Concello para conseguir su boleto.

Antes de las nueve de la mañana la cola de personas llegaba ya desde la taquilla, en la entrada principal del Concello, hasta el edifico de la gerencia de Urbanismo, justo en el lado opuesto de la plaza. En esta ocasión, y a diferencia de lo ocurrido en jornadas pasadas, la niebla está permitiendo que las personas que han optado por madrugar no tenga que estar esperando bajo un sol de justicia.

Amigos de Vigo!!! Mañana, 3 de agosto, estarán disponibles las entradas para nuestro concierto del 17 de agosto en Castrelos!! Las entradas saldrán en dos turnos: pic.twitter.com/7Jwj7iZ5iO — Dani Martín (@_danielmartin_) 2 de agosto de 2022

Las entradas para el concierto de Dani Martín en el auditorio de Castrelos de Vigo salen hoy a la venta en dos turnos. En total, se despacharán 5.000 boletos a 12 euros que se pondrán a la venta para la platea. En la grada, como de costumbre, cualquiera podrá contemplar el concierto gratis.

A las 10.00 hora se emitirán 1.000 entradas en taquillas y 1.500 on line (este enlace). Igualmente, a las 17.00 horas, saldrá el mismo número de boletos en taquilla y on line, lo que dará otra oportunidad a todos aquellos que no logren comprarlas por la mañana.