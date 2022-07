Un Día de Muertos (el más colorido y celebrado) y una resurrección. Todo ello, con música. Es el plato fuerte que tiene preparado hoy Vigo por partida doble y a escasos metros una celebración de otra: Castrelos y el pabellón de As Travesas, que revive como escenario de conciertos.

La fiesta comenzará a las ocho de la tarde en el auditorio al aire libre de Castrelos. Los más pequeños de la casa tienen hoy una cita con el primer gran concierto infantil del programa Vigo en Festas: "Coco, tributo musical", una adaptación de la a conocida historia basada en la tradición mexicana y en la película de Disney.

El acceso al concierto de "Coco, tributo musical" es gratuito (tanto en la platea como en las gradas). En el primer caso, hasta completar aforo. La actuación comenzará a las 20.00 horas. Habrá 1.500 sillas en la platea y una moqueta delante para aquellos niños que prefieran sentarse en el suelo. Los que quieran estar de pie, también podrán hacerlo.

Bryan Adams resucita As Travesas

Dos horas más tarde de "Coco, tributo musical", muy cerca de allí, comenzará uno de los conciertos más esperados de este año y que tuvo que ser aplazado la semana pasada para hoy: Bryan Adams. Un espectáculo que no solo supone la resurrección del polideportivo de As Travesas como recinto de grandes espectáculos musicales, sino también por la novedad que supone realizarlo en el campo exterior y no dentro el pabellón, como de costumbre.