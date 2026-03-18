Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

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R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 18 de marzo de 2026
El escritor Jordi Sierra i Fabra pronuncia en Club FARO la conferencia «Más que amantes. Camille Claudel, Jeanne Hébuterne y Milena Jesenská. Mujeres enamoradas a la sombra de Rodin, Modigliani y Kafka». Presentan Antonio García Teijeiro, escritor, y Noa García, periodista.
Y además: teatro, monólogos, música y exposiciones.
Consulta aquí la agenda completa del día.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 17 de marzo de 2026
Concluye el «Son Erasmus» dedicado a los Balcanes. El ciclo que acogió en el arranque de marzo el Conservatorio de O Castro concluye hoy, a las 20.00 horas, con la actuación de Pjeter Guralumi (violonchelo), Esteban Valverde (clarinete) y Severino Ortiz (piano), quienes interpretarán dos grandes referencias del repertorio camerístico: el «Trío op. 11 ‘Gassenhauer’» de Beethoven y el «Trío op. 114» de Brahms.
Y además: música, charla sobre IA y educación, presentación literaria y exposiciones.
Consulta la agenda completa del día, aquí.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 11 de marzo de 2026
La periodista y escritora Reyes Monforte ofrecerá hoy en el Club FARO la charla «Leni Riefenstahl; la célebre cineasta, ¿víctima o aliada del nazismo?», a la que seguirá un coloquio con los asistentes.
Y además: presentaciones literarias, cine, exposiciones, charla y música.
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R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 10 de marzo de 2026
«Un país ilustrado»: 75 años de Galaxia. Proyecto expositivo que pone el foco en el protagonismo y relevancia de los diseñadores que trabajaron en la editorial gallega a lo largo de sus más de siete décadas de historia.
Y además: Charla del Banco de Alimentos, música y exposciones.
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R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este lunes 9 de marzo de 2026
Ana Aranda Vasserot, sinóloga, traductora y gestora cultural, junto a Daniel Tubau, filósofo y guionista, serán los invitados de hoy en Club Faro. «Los días escritos en el cielo. El amor por la naturaleza de la cultura china» es el título de su charla, a la que seguirá un coloquio con los asistentes.
Y además: Firma de autógrafos de futbolistas del RC Celta, cine, literatura y música.
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R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 6 de marzo de 2026
La periodista y escritora Laura Portas ofrece en Club FARO la conferencia-coloquio «El palacio del agua. Mondariz: el balneario que llegó a ser ciudad»
Y además: Venres da EMAO, presentación literaria, recital, exposiciones y música.
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R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 5 de marzo de 2026
«Vigo, luz e cor»: pinturas de José María Barreiro en la Casa das Artes que representan escenas circenses, músicos, bodegones y paisajes urbanos, así como composiciones relacionadas con el mar y los viajes.
Y además: Recital «Mulleres con voz» dentro del programa municipal de actos por el 8M, jornada sobre migración, cine japonés, presentaciones literarias, coloquio, teatro y conciertos.
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R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 4 de marzo de 2026
El economista Jorge Carrillo, hijo del histórico líder del PCE, es el invitado de hoy en Club FARO. «Luchadoras. Memorias de la esposa y suegra de Santiago Carrillo», es el título de su charla, a la que seguirá un coloquio.
Y además: Cine japonés, visitas centradas en las mujeres que vivieron en el Pazo de Castrelos, conferencia de los arquitectos Jesús Irisarri y Guadalupe Piñera en el COAG Vigo, traducción en clave femenina, club de lectura, poesía, música y exposiciones.
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R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 27 de febrero de 2026
«Has venido a vivir. Cómo dejar de lado las metas inalcanzables y volver a lo esencial» es el título de la charla-coloquio que ofrece en Club FARO Noelia Samartín Veiga, doctora en neurociencia y psicóloga clínica, que desmonta los mitos sobre cómo funciona nuestro sistema nervioso y recuerda que no todos somos iguales
Y además: teatro, ilustración, cuentacuentos, música tradicional, literatura y música.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 26 de febrero de 2026
Luz Casal llega a Vigo con «Me voy a permitir». La artista presenta su último disco, el trabajo más ecléctico e inclasificable de su carrera, en el que se concede el antojo de mostrar diez caras, tantas como canciones.
Y además: Café por la igualdad, Cine de montaña y aventura, presentación literaria, taller para mayores, charlas y música.
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