Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 17 de marzo de 2026

Concluye el «Son Erasmus» dedicado a los Balcanes. El ciclo que acogió en el arranque de marzo el Conservatorio de O Castro concluye hoy, a las 20.00 horas, con la actuación de Pjeter Guralumi (violonchelo), Esteban Valverde (clarinete) y Severino Ortiz (piano), quienes interpretarán dos grandes referencias del repertorio camerístico: el «Trío op. 11 ‘Gassenhauer’» de Beethoven y el «Trío op. 114» de Brahms.

Y además: música, charla sobre IA y educación, presentación literaria y exposiciones.

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