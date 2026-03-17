Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

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R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 17 de marzo de 2026
Concluye el «Son Erasmus» dedicado a los Balcanes. El ciclo que acogió en el arranque de marzo el Conservatorio de O Castro concluye hoy, a las 20.00 horas, con la actuación de Pjeter Guralumi (violonchelo), Esteban Valverde (clarinete) y Severino Ortiz (piano), quienes interpretarán dos grandes referencias del repertorio camerístico: el «Trío op. 11 ‘Gassenhauer’» de Beethoven y el «Trío op. 114» de Brahms.
Y además: música, charla sobre IA y educación, presentación literaria y exposiciones.
Consulta la agenda completa del día, aquí.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 11 de marzo de 2026
La periodista y escritora Reyes Monforte ofrecerá hoy en el Club FARO la charla «Leni Riefenstahl; la célebre cineasta, ¿víctima o aliada del nazismo?», a la que seguirá un coloquio con los asistentes.
Y además: presentaciones literarias, cine, exposiciones, charla y música.
Consulta aquí la agenda completa del día.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 10 de marzo de 2026
«Un país ilustrado»: 75 años de Galaxia. Proyecto expositivo que pone el foco en el protagonismo y relevancia de los diseñadores que trabajaron en la editorial gallega a lo largo de sus más de siete décadas de historia.
Y además: Charla del Banco de Alimentos, música y exposciones.
Consulta aquí la agenda completa del día.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este lunes 9 de marzo de 2026
Ana Aranda Vasserot, sinóloga, traductora y gestora cultural, junto a Daniel Tubau, filósofo y guionista, serán los invitados de hoy en Club Faro. «Los días escritos en el cielo. El amor por la naturaleza de la cultura china» es el título de su charla, a la que seguirá un coloquio con los asistentes.
Y además: Firma de autógrafos de futbolistas del RC Celta, cine, literatura y música.
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R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 6 de marzo de 2026
La periodista y escritora Laura Portas ofrece en Club FARO la conferencia-coloquio «El palacio del agua. Mondariz: el balneario que llegó a ser ciudad»
Y además: Venres da EMAO, presentación literaria, recital, exposiciones y música.
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R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 5 de marzo de 2026
«Vigo, luz e cor»: pinturas de José María Barreiro en la Casa das Artes que representan escenas circenses, músicos, bodegones y paisajes urbanos, así como composiciones relacionadas con el mar y los viajes.
Y además: Recital «Mulleres con voz» dentro del programa municipal de actos por el 8M, jornada sobre migración, cine japonés, presentaciones literarias, coloquio, teatro y conciertos.
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R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 4 de marzo de 2026
El economista Jorge Carrillo, hijo del histórico líder del PCE, es el invitado de hoy en Club FARO. «Luchadoras. Memorias de la esposa y suegra de Santiago Carrillo», es el título de su charla, a la que seguirá un coloquio.
Y además: Cine japonés, visitas centradas en las mujeres que vivieron en el Pazo de Castrelos, conferencia de los arquitectos Jesús Irisarri y Guadalupe Piñera en el COAG Vigo, traducción en clave femenina, club de lectura, poesía, música y exposiciones.
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R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 27 de febrero de 2026
«Has venido a vivir. Cómo dejar de lado las metas inalcanzables y volver a lo esencial» es el título de la charla-coloquio que ofrece en Club FARO Noelia Samartín Veiga, doctora en neurociencia y psicóloga clínica, que desmonta los mitos sobre cómo funciona nuestro sistema nervioso y recuerda que no todos somos iguales
Y además: teatro, ilustración, cuentacuentos, música tradicional, literatura y música.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 26 de febrero de 2026
Luz Casal llega a Vigo con «Me voy a permitir». La artista presenta su último disco, el trabajo más ecléctico e inclasificable de su carrera, en el que se concede el antojo de mostrar diez caras, tantas como canciones.
Y además: Café por la igualdad, Cine de montaña y aventura, presentación literaria, taller para mayores, charlas y música.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 25 de febrero de 2026
La periodista y escritora Soraya Romero Hernández, invitada de hoy en el Club FARO, ofrecerá la charla «Demasiado ayer. Una novela que demuestra cómo el pasado nunca pasa del todo». El acto, al que seguirá un coloquio con los asistentes, estará presentado por la periodista Carolina Neira Feans.
Y además: CinemAteneo, charla «A fala de Vigo», MeetingLadies, Cine de montaña y aventura, comedia y música.
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