Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

La periodista y escritora Reyes Monforte. / FDV

¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 11 de marzo de 2026

La periodista y escritora Reyes Monforte ofrecerá hoy en el Club FARO la charla «Leni Riefenstahl; la célebre cineasta, ¿víctima o aliada del nazismo?», a la que seguirá un coloquio con los asistentes.

Y además: presentaciones literarias, cine, exposiciones, charla y música.

