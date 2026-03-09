Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

Última hora de todas las actividades y entretenimiento de la comunidad gallega y Portugal. Si, además, quieres recibir toda esta información en tu correo electrónico, apúntate aquí a nuestra newsletter de Visado y cada viernes tendrás en tu email una completa agenda.

Última hora de todos los planes, conciertos y eventos de Galicia y norte de Portugal

Última hora de todos los planes, conciertos y eventos de Galicia y norte de Portugal / FDV

R. V.

No te pierdas ningún plan de Vigo en particular, Galicia en general e incluso el norte de Portugal. La última hora de los mejores conciertos, exposiciones, rutas o planes con niños, en nuestra completa agenda.

Puedes seguir a Visado en Facebook o apuntarte a nuestra newsletter semanal con recomendaciones de planes en Vigo, Galicia y Portugal.
  1. El Gobierno de Portugal aplica una rebaja «extraordinaria» de los impuestos a la gasolina por la guerra en Oriente Medio
  2. Lola Galovart, Valedora da Cidadanía de Vigo, herida grave y en la UCI por el accidente de la AP-9 del sábado
  3. Chayanne, segunda confirmación de los conciertos de Castrelos en Vigo
  4. Madonna responde al Celta y zanja el misterio de su camiseta: «¡La llevo puesta y represento a tu equipo con todo mi espíritu!»
  5. La AP-53 se sitúa entre las autopistas de España que más tráfico ganó en 2025
  6. La científica viguesa Sara Abalde regresa a Galicia con una prestigiosa Consolidator Grant para estudiar la comunicación individual entre células cancerígenas e inmunes
  7. Unas 150 variedades de camelias atraen a multitud de personas a Porta do Sol
  8. El pequeño pueblo a dos horas de Vigo que debes visitar este invierno: rutas por la naturaleza, paisajes increíbles y una de las mejores carnes gallegas

Nuevo hallazgo científico revela cómo prevenir proteínas tóxicas en el cerebro vinculadas al Alzheimer y el Parkinson: el papel de la tubulina

El PP reclama bajar al 10% el IVA de la factura de la luz como una de las medidas para combatir el impacto de la guerra

Tres décadas redefiniendo la movilidad

Moeve Fútbol Zone 1x16: análisis de la jornada y estreno de ‘Unpopular Opinion’

Vigo desvía por Romil todo el tráfico de Camelias hacia Praza do Rei o Beiramar durante los próximos dos meses

Galicia queda desconectada de Valencia en avión: tres aerolíneas diferentes cancelan las rutas desde Vigo, Santiago y A Coruña

PP propone doblar la deducción por hijo en IRPF y bajar al 10% el IVA de la energía: reta al Gobierno a aprobarlo mañana

