Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

Muestra de pintura «Vigo, luz e cor», de José María Barreiro. / Alba Villar

¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 5 de marzo de 2026

«Vigo, luz e cor»: pinturas de José María Barreiro en la Casa das Artes que representan escenas circenses, músicos, bodegones y paisajes urbanos, así como composiciones relacionadas con el mar y los viajes.

Y además: Recital «Mulleres con voz» dentro del programa municipal de actos por el 8M, jornada sobre migración, cine japonés, presentaciones literarias, coloquio, teatro y conciertos.

