Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 4 de marzo de 2026

El economista Jorge Carrillo, hijo del histórico líder del PCE, es el invitado de hoy en Club FARO. «Luchadoras. Memorias de la esposa y suegra de Santiago Carrillo», es el título de su charla, a la que seguirá un coloquio.

Y además: Cine japonés, visitas centradas en las mujeres que vivieron en el Pazo de Castrelos, conferencia de los arquitectos Jesús Irisarri y Guadalupe Piñera en el COAG Vigo, traducción en clave femenina, club de lectura, poesía, música y exposiciones.

Consulta aquí la agenda completa del día.