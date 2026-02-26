Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

Luz Casal en un concierto en Castrelos en 2024. / Jose Lores

¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 26 de febrero de 2026

Luz Casal llega a Vigo con «Me voy a permitir». La artista presenta su último disco, el trabajo más ecléctico e inclasificable de su carrera, en el que se concede el antojo de mostrar diez caras, tantas como canciones.

Y además: Café por la igualdad, Cine de montaña y aventura, presentación literaria, taller para mayores, charlas y música.

Consulta aquí la agenda completa del día.