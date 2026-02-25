Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

La periodista y escritora Soraya Romero estará en el Club Faro / Javi Aparicio

¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 25 de febrero de 2026

La periodista y escritora Soraya Romero Hernández, invitada de hoy en el Club FARO, ofrecerá la charla «Demasiado ayer. Una novela que demuestra cómo el pasado nunca pasa del todo». El acto, al que seguirá un coloquio con los asistentes, estará presentado por la periodista Carolina Neira Feans.

Y además: CinemAteneo, charla «A fala de Vigo», MeetingLadies, Cine de montaña y aventura, comedia y música.

