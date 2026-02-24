Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

En Directo
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 24 de febrero de 2026
Exposición «Un país ilustrado». El proyecto expositivo pone el foco en el protagonismo y relevancia de los diseñadores que trabajaron en la Editorial Galaxia a lo largo de sus 75 años de historia, trayendo a primero plano la labor de diseño e imagen de la editorial.
Y además: otras exposiciones, presentación del número 2 de la revista «Trasalba», Festival de Cine de Montaña y Aventura, actividades infantiles y música.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este lunes 23 de febrero de 2026
María José Rubio, historiadora; escritora; Académica de la Real Academia de Ciencias Históricas y Bellas Artes de Toledo, es la invitada de hoy en Club FARO. «La Marquesa y Bonaparte. Amor, poder y geopolítica en el Madrid de Napoleón», es el título de la conferencia que dará.
Y además: Presentación de «As liñas discontinuas» y coloquio con la directora Anxos Fazáns y el actor Adam Prieto; filme sorpresa en el Auditorio Municipal; y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda de este jueves 19 de febrero de 2026
«La Gioconda», retransmisión en Multicines Norte. Encabezada por Netrebko, Kaufmann y Tézier, y grabada en 2024 en el legendario Teatro di San Carlo de Nápoles, la proyección se erige como un acontecimiento lírico de referencia internacional, reuniendo la grandeza musical de Amilcare Ponchielli, voces legendarias y una escenografía fastuosa en el teatro más antiguo de Europa en funcionamiento.
Y además: charlas, presentaciones literarias y música.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Galicia? La agenda completa de este viernes 6 de febrero de 2026
Javier Urra tratará de responder a la pregunta de «¿Cómo somos realmente?» en el Club FARO.
Y además: mesa divulgativa sobre el carnaval: Vernes na EMAO centrado en Woody Allen; charla sobre las especies marinas exóticas invasoras; teatro y música.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este lunes 2 de febrero de 2026
El escritor y conferenciante Andrés Pascual hablará en Club FARO sobre «El poder del entusiasmo. Aprende a generar la energía del éxito».
Y además: romerías de As Candelas y San Blas en Vigo; proyección en el Cineclub Lumière; música y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 30 de enero de 2026
Xavier Castro Pérez, catedrático de Historia en la Universidade de Santiago, hablará de «Los grandes vinos gallegos. Originalidad e historia», en Club FARO.
Y además: San Blas en Bembrive, charlas, teatro y música.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 20 de enero de 2026
Eloi Pascual y Ámsterdam Quartet. El baterista y compositor vigués Eloi Pascual, residente en Ámsterdam desde 2017, trae a su cuarteto desde los Países Bajos por primera vez para presentar su nuevo álbum, «Movement in the Distance». Este cuarteto está formado por la pianista Chaerin Im, el guitarrista Fabien Vuattoux y el belga Matteo Mazzù.
Y además: club de lectura, cine, taller infantil y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este lunes 19 de enero de 2026
Hoy, en Club FARO: Fracaso de la felicidad. El escritor y catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, Jesús G. Maestro, hablará sobre si la felicidad es el destino final del ser humano.
Y además, exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 16 de enero de 2026
La psicóloga infanto-juvenil María Luisa Ferrerós, en Club FARO. Especialista en neuropsicología y psicología forense, ofrecerá la charla «Ahuyenta tus fantasmas. Claves para entender y superar los miedos y la ansiedad en la adolescencia».
Y además: concierto de Pablo López; más música; teatro; danza contemporánea; charla sobre joyería artesana; y proyección.
R. V.
¿Qué hacer en Vigo? La agenda completa de este jueves 15 de enero de 2026
Regresa una de las fiestas tradicionales más emblemáticas de la ciudad: Matamá celebra a San Amaro con eventos religiosos y musicales.
Y además: presentaciones literarias, teatro, música y exposiciones.
