Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este lunes 23 de febrero de 2026

María José Rubio, historiadora; escritora; Académica de la Real Academia de Ciencias Históricas y Bellas Artes de Toledo, es la invitada de hoy en Club FARO. «La Marquesa y Bonaparte. Amor, poder y geopolítica en el Madrid de Napoleón», es el título de la conferencia que dará.

Y además: Presentación de «As liñas discontinuas» y coloquio con la directora Anxos Fazáns y el actor Adam Prieto; filme sorpresa en el Auditorio Municipal; y exposiciones.

Consulta aquí la agenda completa del día.