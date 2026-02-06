Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vigo sin trenesLluvias de récordHipoteca media GaliciaDesarrollo PXOM VigoCelta-OsasunaBecas Amancio Ortega
instagramlinkedin

En Directo

Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

Última hora de todas las actividades y entretenimiento de la comunidad gallega y Portugal. Si, además, quieres recibir toda esta información en tu correo electrónico, apúntate aquí a nuestra newsletter de Visado y cada viernes tendrás en tu email una completa agenda.

Última hora de todos los planes, conciertos y eventos de Galicia y norte de Portugal

Última hora de todos los planes, conciertos y eventos de Galicia y norte de Portugal / FDV

R. V.

No te pierdas ningún plan de Vigo en particular, Galicia en general e incluso el norte de Portugal. La última hora de los mejores conciertos, exposiciones, rutas o planes con niños, en nuestra completa agenda.

Puedes seguir a Visado en Facebook o apuntarte a nuestra newsletter semanal con recomendaciones de planes en Vigo, Galicia y Portugal.
Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents