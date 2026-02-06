En Directo
Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto
Última hora de todas las actividades y entretenimiento de la comunidad gallega y Portugal. Si, además, quieres recibir toda esta información en tu correo electrónico, apúntate aquí a nuestra newsletter de Visado y cada viernes tendrás en tu email una completa agenda.
No te pierdas ningún plan de Vigo en particular, Galicia en general e incluso el norte de Portugal. La última hora de los mejores conciertos, exposiciones, rutas o planes con niños, en nuestra completa agenda.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Galicia? La agenda completa de este viernes 6 de febrero de 2026
Javier Urra tratará de responder a la pregunta de «¿Cómo somos realmente?» en el Club FARO.
Y además: mesa divulgativa sobre el carnaval: Vernes na EMAO centrado en Woody Allen; charla sobre las especies marinas exóticas invasoras; teatro y música.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este lunes 2 de febrero de 2026
El escritor y conferenciante Andrés Pascual hablará en Club FARO sobre «El poder del entusiasmo. Aprende a generar la energía del éxito».
Y además: romerías de As Candelas y San Blas en Vigo; proyección en el Cineclub Lumière; música y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 30 de enero de 2026
Xavier Castro Pérez, catedrático de Historia en la Universidade de Santiago, hablará de «Los grandes vinos gallegos. Originalidad e historia», en Club FARO.
Y además: San Blas en Bembrive, charlas, teatro y música.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 20 de enero de 2026
Eloi Pascual y Ámsterdam Quartet. El baterista y compositor vigués Eloi Pascual, residente en Ámsterdam desde 2017, trae a su cuarteto desde los Países Bajos por primera vez para presentar su nuevo álbum, «Movement in the Distance». Este cuarteto está formado por la pianista Chaerin Im, el guitarrista Fabien Vuattoux y el belga Matteo Mazzù.
Y además: club de lectura, cine, taller infantil y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este lunes 19 de enero de 2026
Hoy, en Club FARO: Fracaso de la felicidad. El escritor y catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, Jesús G. Maestro, hablará sobre si la felicidad es el destino final del ser humano.
Y además, exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 16 de enero de 2026
La psicóloga infanto-juvenil María Luisa Ferrerós, en Club FARO. Especialista en neuropsicología y psicología forense, ofrecerá la charla «Ahuyenta tus fantasmas. Claves para entender y superar los miedos y la ansiedad en la adolescencia».
Y además: concierto de Pablo López; más música; teatro; danza contemporánea; charla sobre joyería artesana; y proyección.
R. V.
¿Qué hacer en Vigo? La agenda completa de este jueves 15 de enero de 2026
Regresa una de las fiestas tradicionales más emblemáticas de la ciudad: Matamá celebra a San Amaro con eventos religiosos y musicales.
Y además: presentaciones literarias, teatro, música y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 14 de enero de 2026
El Barroquista en el Club FARO: «¿Qué pensaría Bach de la música actual?». El historiador de arte y divulgador cultural Miguel Ángel Cajial Vera, más conocido como El Barroquista, dará una charla-coloquio en Club FARO sobre la otra historia de la música.
R. V.
¿Qué hacer en Vigo? La agenda completa de este martes 13 de enero de 2026
«Intersicios. Fotogramas 2014-2025» en el MARCO. Considerado un artista esencial en la exploración de técnicas fotográficas experimentales y en la representación de la relación entre el ser humano y la naturaleza, Roberto Huarcaya desarrolló una práctica artística centrada en el uso de fotogramas de gran formato.
Y además: proyección de «Retrato dun certo Oriente» en el Cineclub Lumiére; taller infantil en Vialia; y más exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? Consulta aquí la agenda completa de este lunes 12 de enero de 2026
La Sociedad Filarmónica de Vigo: Concierto dentro de su ciclo de Música de Cámara del Dúo Fasla- Prolat. Los mellizos Sofia y Kiril con catorce años ya dieron un concierto en el Auditorio nacional.
Y además, exposiciones.
- Activan la alerta naranja desde la madrugada de este jueves por lluvias fortísimas en el interior de la provincia de Pontevedra y temporal costero
- Suspendidos los trenes con origen y destino Vigo por la borrasca Leonardo
- Tripulación del pesquero guardés «Novo Ruivo»: «Estamos abandonados, llevamos 10 meses sin cobrar. Mis hijos han tenido que dejar la escuela»
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
- La flota de la anguila expresa su rechazo unánime ante el veto que plantea el Gobierno: «Estamos haciendo las cosas bien»
- Tres aviones frustran el aterrizaje en Vigo por los fuertes vientos: uno regresa a Madrid y dos se desvían a Alvedro
- Decenas de afectados denuncian la falsa apertura de un gimnasio en el centro comercial Travesía de Vigo: «Pagamos para no poder ir y nadie da soluciones»