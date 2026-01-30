Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

Xavier Castro Pérez, invitado en el Club Faro / FDV

¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 30 de enero de 2026

Xavier Castro Pérez, catedrático de Historia en la Universidade de Santiago, hablará de «Los grandes vinos gallegos. Originalidad e historia», en Club FARO.

Y además: San Blas en Bembrive, charlas, teatro y música.

