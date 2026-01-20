Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 20 de enero de 2026

Eloi Pascual y Ámsterdam Quartet. El baterista y compositor vigués Eloi Pascual, residente en Ámsterdam desde 2017, trae a su cuarteto desde los Países Bajos por primera vez para presentar su nuevo álbum, «Movement in the Distance». Este cuarteto está formado por la pianista Chaerin Im, el guitarrista Fabien Vuattoux y el belga Matteo Mazzù.

Y además: club de lectura, cine, taller infantil y exposiciones.

Consulta aquí la agenda completa del día.