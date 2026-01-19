Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

En Directo
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este lunes 19 de enero de 2026
Hoy, en Club FARO: Fracaso de la felicidad. El escritor y catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, Jesús G. Maestro, hablará sobre si la felicidad es el destino final del ser humano.
Y además, exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 16 de enero de 2026
La psicóloga infanto-juvenil María Luisa Ferrerós, en Club FARO. Especialista en neuropsicología y psicología forense, ofrecerá la charla «Ahuyenta tus fantasmas. Claves para entender y superar los miedos y la ansiedad en la adolescencia».
Y además: concierto de Pablo López; más música; teatro; danza contemporánea; charla sobre joyería artesana; y proyección.
R. V.
¿Qué hacer en Vigo? La agenda completa de este jueves 15 de enero de 2026
Regresa una de las fiestas tradicionales más emblemáticas de la ciudad: Matamá celebra a San Amaro con eventos religiosos y musicales.
Y además: presentaciones literarias, teatro, música y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 14 de enero de 2026
El Barroquista en el Club FARO: «¿Qué pensaría Bach de la música actual?». El historiador de arte y divulgador cultural Miguel Ángel Cajial Vera, más conocido como El Barroquista, dará una charla-coloquio en Club FARO sobre la otra historia de la música.
R. V.
¿Qué hacer en Vigo? La agenda completa de este martes 13 de enero de 2026
«Intersicios. Fotogramas 2014-2025» en el MARCO. Considerado un artista esencial en la exploración de técnicas fotográficas experimentales y en la representación de la relación entre el ser humano y la naturaleza, Roberto Huarcaya desarrolló una práctica artística centrada en el uso de fotogramas de gran formato.
Y además: proyección de «Retrato dun certo Oriente» en el Cineclub Lumiére; taller infantil en Vialia; y más exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? Consulta aquí la agenda completa de este lunes 12 de enero de 2026
La Sociedad Filarmónica de Vigo: Concierto dentro de su ciclo de Música de Cámara del Dúo Fasla- Prolat. Los mellizos Sofia y Kiril con catorce años ya dieron un concierto en el Auditorio nacional.
Y además, exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Galicia? La agenda completa de este viernes 9 de enero de 2026
Toon Story: musica del cine de animación. Una experiencia audiovisual inmersiva para reír, cantar y emocionarse. Revive la magia de Aladdín, Pocahontas y La Bella y la Bestia; siente la emoción de El Rey León, Toy Story y Shrek; y vibra con la épica de Cómo entrenar a tu dragón, Kung Fu Panda o La princesa Mononoke.
Y además: San Blas en Bembrive; charlas sobre cultura e historia de Galicia; Noites de retranca; y música.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 8 de enero de 2026
Últimos días de la exposición de Irene González «Se lembrar fose esquecer», que se clausura este domingo.
Y además: presentación literaria, conciertos y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Galicia? La agenda completa de este miércoles 7 de enero de 2026
Concierto de jazz en el Vitruvia con el trío de formado por Gonzalo del Val (batería), Pablo Patiño (contrabajo) y Abe Rábade (piano), que atesora más de veinte discos y multitud de reconocimientos nacionales e internacionales.
Y además: Proyección de «À Procura da Estrela», concierto y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo?
La Cabalgata de Reyes 2026 de Vigo repite sus dos modalidades: estática por la mañana, en la Avenida de Castelao de 11 a 14 horas, y la tradicional dinámica con un recorrido por distintas calles que arrancará a las 18 horas.
Y además: actividades infantiles, mercadillo navideño en Bouzas con visitas de los Reyes Magos; Belén de la Casa das Artes; y concurso de nacimientos.
