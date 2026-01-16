Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

María Luisa Ferrerós, invitada en el Club Faro. / FDV

¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 16 de enero de 2026

La psicóloga infanto-juvenil María Luisa Ferrerós, en Club FARO . Especialista en neuropsicología y psicología forense, ofrecerá la charla «Ahuyenta tus fantasmas. Claves para entender y superar los miedos y la ansiedad en la adolescencia».

Y además: concierto de Pablo López; más música; teatro; danza contemporánea; charla sobre joyería artesana; y proyección.

