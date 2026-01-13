Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

En Directo
R. V.
¿Qué hacer en Vigo? La agenda completa de este martes 13 de enero de 2026
«Intersicios. Fotogramas 2014-2025» en el MARCO. Considerado un artista esencial en la exploración de técnicas fotográficas experimentales y en la representación de la relación entre el ser humano y la naturaleza, Roberto Huarcaya desarrolló una práctica artística centrada en el uso de fotogramas de gran formato.
Y además: proyección de «Retrato dun certo Oriente» en el Cineclub Lumiére; taller infantil en Vialia; y más exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? Consulta aquí la agenda completa de este lunes 12 de enero de 2026
La Sociedad Filarmónica de Vigo: Concierto dentro de su ciclo de Música de Cámara del Dúo Fasla- Prolat. Los mellizos Sofia y Kiril con catorce años ya dieron un concierto en el Auditorio nacional.
Y además, exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Galicia? La agenda completa de este viernes 9 de enero de 2026
Toon Story: musica del cine de animación. Una experiencia audiovisual inmersiva para reír, cantar y emocionarse. Revive la magia de Aladdín, Pocahontas y La Bella y la Bestia; siente la emoción de El Rey León, Toy Story y Shrek; y vibra con la épica de Cómo entrenar a tu dragón, Kung Fu Panda o La princesa Mononoke.
Y además: San Blas en Bembrive; charlas sobre cultura e historia de Galicia; Noites de retranca; y música.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 8 de enero de 2026
Últimos días de la exposición de Irene González «Se lembrar fose esquecer», que se clausura este domingo.
Y además: presentación literaria, conciertos y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Galicia? La agenda completa de este miércoles 7 de enero de 2026
Concierto de jazz en el Vitruvia con el trío de formado por Gonzalo del Val (batería), Pablo Patiño (contrabajo) y Abe Rábade (piano), que atesora más de veinte discos y multitud de reconocimientos nacionales e internacionales.
Y además: Proyección de «À Procura da Estrela», concierto y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo?
La Cabalgata de Reyes 2026 de Vigo repite sus dos modalidades: estática por la mañana, en la Avenida de Castelao de 11 a 14 horas, y la tradicional dinámica con un recorrido por distintas calles que arrancará a las 18 horas.
Y además: actividades infantiles, mercadillo navideño en Bouzas con visitas de los Reyes Magos; Belén de la Casa das Artes; y concurso de nacimientos.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 24 de diciembre de 2025
Últimas horas para visitar la caseta de Papá Noel y entregar la carta de deseos de Navidad.
Y además: feria de arte de Nadal; taller arquitectónico; PequeÁrtiko; y música.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 23 de diciembre de 2025
La legendaria banda viguesa liderada por Silvia Superstar celebra 30 años de carrera con nuevo disco, libro y una gira que promete ser una auténtica explosión de energía punk y espíritu rock and roll.
Y además: el concierto de Navidad de Carlos Núñez; actuación de Lucía martínez 4TET; las corales de Vigo cantarán bajo el árbol de Porta do Sol; taller infantil en el MARCO; y Festival Pekeártico.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este lunes 22 de diciembre de 2025
El concierto de Navidad de Carlos Núñez. Como ya es tradición, nuestro gaitero más internacional vuelve la casa por estas fechas y nos ofrece un concierto emotivo y siempre sorprendente.
Y además: el mercadillo navideño Vioncas & Vintage; actividades infantiles y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 19 de diciembre de 2025
Tony y Elio vuelven una navidad más en «Por narices tour». Como cada año traen una canción bajo el brazo: esta vez la nueva composición se titula «Flor de pitiminí», una balada sentida. Además , cantarán sus hits habituales.
Y además: el mercado de arte Mona; firma de libros de Amara Castro; recital poético; videosesión; teatro y música.
