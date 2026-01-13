Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

¿Qué hacer en Vigo? La agenda completa de este martes 13 de enero de 2026

«Intersicios. Fotogramas 2014-2025» en el MARCO. Considerado un artista esencial en la exploración de técnicas fotográficas experimentales y en la representación de la relación entre el ser humano y la naturaleza, Roberto Huarcaya desarrolló una práctica artística centrada en el uso de fotogramas de gran formato.

Y además: proyección de «Retrato dun certo Oriente» en el Cineclub Lumiére; taller infantil en Vialia; y más exposiciones.

