Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

¿Qué hacer hoy en Galicia? La agenda completa de este viernes 9 de enero de 2026

Toon Story: musica del cine de animación. Una experiencia audiovisual inmersiva para reír, cantar y emocionarse. Revive la magia de Aladdín, Pocahontas y La Bella y la Bestia; siente la emoción de El Rey León, Toy Story y Shrek; y vibra con la épica de Cómo entrenar a tu dragón, Kung Fu Panda o La princesa Mononoke.

Y además: San Blas en Bembrive; charlas sobre cultura e historia de Galicia; Noites de retranca; y música.

Consulta aquí la agenda completa del día.