Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

El rey Gaspar, en una cabalgata anterior en Vigo. / Ricardo Grobas

¿Qué hacer hoy en Vigo?

La Cabalgata de Reyes 2026 de Vigo repite sus dos modalidades : estática por la mañana, en la Avenida de Castelao de 11 a 14 horas, y la tradicional dinámica con un recorrido por distintas calles que arrancará a las 18 horas.

Y además: actividades infantiles, mercadillo navideño en Bouzas con visitas de los Reyes Magos; Belén de la Casa das Artes; y concurso de nacimientos.

