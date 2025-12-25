Fin de semana de certámenes rondalleiros: Val Miñor y Valladares

La agenda rondalleira se intensifica con la llegada del fin de semana, el último de este 2025. El calendario ofrece dos encuentros por los que desfilarán nueve agrupaciones.

La primera cita será en el Val Miñor, con la celebración de su VI Certame de Rondallas en el que participarán las cuatro formaciones de los tres concellos que integran la comarca: Vincios y Chaín, ambas de Gondomar; Parada, de Nigrán; y Airiños da Lagoa, de Baiona.

El certamen comenzará a partir de las 10:30 horas en el entorno de la capilla de San Campio de A Ramallosa.

La rondalla de Vincios, con unos 72 integrantes, es la más veterana de las participantes, ya que se fundó en 1942 y desde entonces ha mantenido su actividad de forma prácticamente ininterrumpida. Le sigue la de A Merced de Chaín, con unos 94 músicos, nacida en 1982. Por su parte, la de Parada nació en 1993 y tras varios parones se retomó de forma continuada desde 2012. En la actualidad la forman unas 74 personas. La más joven es la de Baíña, que se fundó en 2024 y se estrenará este año en el concurso del Ifevi con unos 60 componentes.

Cartel del XXXV Certame de Rondallas do CVC de Valladares-Vigo. / Cedida

Valladares

La parroquia viguesa acoge este sábado por la tarde su XXXV Certamen de Rondallas, uno de los más veteranos de la comarca. A partir de las 16 horas, tocarán en el campo de fútbol de A Gándara, las agrupaciones de Bembrive, Beade, Santa María de Porriño, Airiños da Lagoa, Vincios y la anfitriona, Valladares. La cita también contará con la presencia de Peña de Freixo, que vive un año de transición tras la muerte de su histórico capitán.

Cartel del VIII Concurso de Rondallas 2026. / Cedida

Las rondallas de Bembrive y Valladares son las más antiguas del municipio vigués, ya que sus orígenes se remontan a la primera mitad del siglo pasado. La primera cuenta con 91 integrantes y la segunda con 113, aproximadamente. Por su parte, la de Beade se formó en la década de los 90 y es a su vez anfitriona de otro certamen que se celebró dos semanas atrás. Por último, Santa María de Porriño cuenta con una año de vida y más de medio centenar de integrantes. El próximo 17 de enero debutarán- igual que Baíña y Ventosela- en el VIII Concurso de Rondallas del Ifevi (17 horas).