Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 24 de diciembre de 2025
Últimas horas para visitar la caseta de Papá Noel y entregar la carta de deseos de Navidad.
Y además: feria de arte de Nadal; taller arquitectónico; PequeÁrtiko; y música.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 23 de diciembre de 2025
La legendaria banda viguesa liderada por Silvia Superstar celebra 30 años de carrera con nuevo disco, libro y una gira que promete ser una auténtica explosión de energía punk y espíritu rock and roll.
Y además: el concierto de Navidad de Carlos Núñez; actuación de Lucía martínez 4TET; las corales de Vigo cantarán bajo el árbol de Porta do Sol; taller infantil en el MARCO; y Festival Pekeártico.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este lunes 22 de diciembre de 2025
El concierto de Navidad de Carlos Núñez. Como ya es tradición, nuestro gaitero más internacional vuelve la casa por estas fechas y nos ofrece un concierto emotivo y siempre sorprendente.
Y además: el mercadillo navideño Vioncas & Vintage; actividades infantiles y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 19 de diciembre de 2025
Tony y Elio vuelven una navidad más en «Por narices tour». Como cada año traen una canción bajo el brazo: esta vez la nueva composición se titula «Flor de pitiminí», una balada sentida. Además , cantarán sus hits habituales.
Y además: el mercado de arte Mona; firma de libros de Amara Castro; recital poético; videosesión; teatro y música.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 18 de diciembre de 2025
Por el Día Internacional del Migrante se proyectará el documental «De todos lados un poco» de Alex O´Doherty e Iván Karras, que reflexiona sobre que todos descendemos de emigrantes si buscamos bien nuestras raíces.
Y además: el humorista gráfico de FARO Luis Davila publica una nueva recopilación de O Bichero; charlas; exposición y música.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 17 de diciembre de 2025
Hoy, en Club FARO: «Guerra Sucia. Mercenarios contra ETA». Charla del periodista y escritor Manuel Cerdán abarcará la lucha antiterrorista desde Franco a los Gal. El evento, estará presentado por el periodista de Onda Cero Rubén Rey.
Y además: Concierto solidario Entreculturas; mercadillo «Vioncas and Vintage»; Cuentacuentos; Clases abiertas de swing; Trivial en Puro Delirio; y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 16 de diciembre de 2025
Coincidiendo con el 250 aniversario del nacimiento de Jane Austen, se dedica el concierto ANTHEMS (himnos religiosos anglicanos que se interpretaban en las iglesias) a las músicas religiosas.
Y además: mercadillo «Vioncas and Vintage», actividades infantiles, desafío en Puro Delirio, música y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este lunes 15 de diciembre de 2025
Hoy en Club FARO: «SabiaMente: decidir bien para vivir mejor». El experto en fitness y nutrición, Marcos Vázquez, dará la charla-coloquio que presentará Marivic García.
Y además: mercadillo navideño, presentación literaria, homenaje a Robert Redford y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 12 de diciembre de 2025
«Franco y yo» es el título de la charla-coloquio en Club FARO del escritor y periodista Jesús Ruiz Mantilla y de su último libro, en el que cuenta de qué manera la dictadura y su propia figura marcó y marca a varias generaciones de españoles.
Y además: Viernes de la EMAO, música y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 11 de diciembre de 2025
Estreno de «Rondallas», de Daniel Sánchez Arévalo. La première de «Rondallas» comenzará con una actuación especial de la Rondalla Gran Sol, la misma que aparece en la película. Media hora después comenzará el photocall, con el director, Daniel Sánchez Arévalo; el productor, Ramón Campos, y un destacado grupo de artistas.
Y además: Vintax Market, charla sobre naturaleza y literatura; presentaciones de libros; teatro; música y exposiciones.
