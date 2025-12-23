Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 23 de diciembre de 2025

La legendaria banda viguesa liderada por Silvia Superstar celebra 30 años de carrera con nuevo disco, libro y una gira que promete ser una auténtica explosión de energía punk y espíritu rock and roll.

Y además: el concierto de Navidad de Carlos Núñez; actuación de Lucía martínez 4TET; las corales de Vigo cantarán bajo el árbol de Porta do Sol; taller infantil en el MARCO; y Festival Pekeártico.

Consulta aquí la agenda completa del día.