Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

Cartel de «De todos lados un poco». / FdV

¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 18 de diciembre de 2025

Por el Día Internacional del Migrante se proyectará el documental «De todos lados un poco» de Alex O´Doherty e Iván Karras, que reflexiona sobre que todos descendemos de emigrantes si buscamos bien nuestras raíces.

Y además: el humorista gráfico de FARO Luis Davila publica una nueva recopilación de O Bichero; charlas; exposición y música.

