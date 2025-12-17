Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 17 de diciembre de 2025

Hoy, en Club FARO: «Guerra Sucia. Mercenarios contra ETA». Charla del periodista y escritor Manuel Cerdán abarcará la lucha antiterrorista desde Franco a los Gal. El evento, estará presentado por el periodista de Onda Cero Rubén Rey.

Y además: Concierto solidario Entreculturas; mercadillo «Vioncas and Vintage»; Cuentacuentos; Clases abiertas de swing; Trivial en Puro Delirio; y exposiciones.

