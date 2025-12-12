Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

En Directo
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 12 de diciembre de 2025
«Franco y yo» es el título de la charla-coloquio en Club FARO del escritor y periodista Jesús Ruiz Mantilla y de su último libro, en el que cuenta de qué manera la dictadura y su propia figura marcó y marca a varias generaciones de españoles.
Y además: Viernes de la EMAO, música y exposiciones.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 11 de diciembre de 2025
Estreno de «Rondallas», de Daniel Sánchez Arévalo. La première de «Rondallas» comenzará con una actuación especial de la Rondalla Gran Sol, la misma que aparece en la película. Media hora después comenzará el photocall, con el director, Daniel Sánchez Arévalo; el productor, Ramón Campos, y un destacado grupo de artistas.
Y además: Vintax Market, charla sobre naturaleza y literatura; presentaciones de libros; teatro; música y exposiciones.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 10 de diciembre de 2025
«Archipiélago de las estaciones», con José Antonio de Ory. El embajador de España en Pakistán impartirá hoy en Club FARO una conferencia sobre Japón. El acto estará presentado po Marcelino Agís Villaverde, catedrático de Filosofía de la USC .
Y además: celebración de los 75 años de la Editorial Galaxia con una exposición; proyección cinematográfica; un taller sobre Fernández del Riego en «Tardes no museo»; teatro; y espectáculos infantiles y para toda la familia.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 9 de diciembre de 2025
La Jam de La Casa de Arriba. La apertura de la sesión será por parte da banda The Bee Threes y una hora más tarde comezará la jam session. El trío de órgano The Bee Threes reúne a dos viejos amigos, el organista Ale Fernández y el guitarrista Felipe Villar, a los que se suma el joven baterista Brais Lorenzo.
Y además: presentación literaria; proyección cinematográfica; charla sobre la adolescencia; actividades infantiles; teatro; club de lectura y exposiciones.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este lunes 8 de diciembre de 2025
Tras completar una gira de 82 conciertos con entradas agotadas en teatros de más de 10 países con su primer álbum, Valeria Castro presenta «El cuerpo después de todo», su segundo trabajo de larga duración.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 5 de diciembre de 2025
«Conto de Nadal». Obra de teatro familiar de commedia dell’arte a cargo de Vicus Teatro y dirigida por Pablo Carrera. Un clásico de la literatura universal de Charles Dickens pensado para que toda la familia viva una experiencia inolvidable.
Y además: presentación del proyecto colectivo «Vigo, unha nova forma de alumear a cidade»; Viernes de la EMAO con Eva Tarrío, comisaria de VARCO; Vintax Market; Los monólogos de la Treus; y música.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 4 de diciembre de 2025
Vintax Market celebra su tercera edición. Un mercado con ropa de segunda mano y de autor y complementos sostenibles, como bolsos o bisutería hecha a mano. Participarán en total más de 30 profesionales y particulares, distribuidos en las cuatro jornadas.
Y además: presentaciones literarias, proyección documental, coloquios, exposiciones y presentación del número 30 del boletín Glaucopis del Instituto de Estudios Vigueses.
Julio Picatoste desgrana su «Cuaderno de bitácora» en el Club FARO. El magistrado jubilado y académico de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, presenta en Club FARO un recopilatorio de los artículos que ha publicado en FARO sobre temas diversos.
Y además: Festival Yalah en favor de Palestina; presentación literaria; «As cidades de Colmeiro» en «Tardes no museo»; teatro familiar con «Conto de Nadal»; música y exposiciones.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 2 de diciembre de 2025
Hoy, «Conto de Nadal»: una obra de teatro familiar de commedia dell’arte a cargo de Vicus Teatro y dirigida por Pablo Carrera. Un clásico de la literatura universal de Charles Dickens pensado para que toda la familia viva una experiencia inolvidable.
Y además: proyecciones cinematográficas, conciertos y exposiciones.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este lunes 1 de diciembre de 2025
«Pilar Acedo. La mujer que pudo cambiar la historia de España» es el coloquio de la sesión de hoy de Club FARO, a cargo de la periodista e historiadora Alicia Vallina.
Y además: el encuentro entre público y profesionales del audiovisual CityBlue Films Festival; Julio Torrado presenta su libro «Tiro libre»; exposiciones y el Belén Monumental de la Casa das Artes.
