Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 11 de diciembre de 2025

Estreno de «Rondallas», de Daniel Sánchez Arévalo. La première de «Rondallas» comenzará con una actuación especial de la Rondalla Gran Sol, la misma que aparece en la película. Media hora después comenzará el photocall, con el director, Daniel Sánchez Arévalo; el productor, Ramón Campos, y un destacado grupo de artistas.

Y además: Vintax Market, charla sobre naturaleza y literatura; presentaciones de libros; teatro; música y exposiciones.

Consulta aquí la agenda completa del día.