Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 5 de diciembre de 2025
«Conto de Nadal». Obra de teatro familiar de commedia dell’arte a cargo de Vicus Teatro y dirigida por Pablo Carrera. Un clásico de la literatura universal de Charles Dickens pensado para que toda la familia viva una experiencia inolvidable.
Y además: presentación del proyecto colectivo «Vigo, unha nova forma de alumear a cidade»; Viernes de la EMAO con Eva Tarrío, comisaria de VARCO; Vintax Market; Los monólogos de la Treus; y música.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 4 de diciembre de 2025
Vintax Market celebra su tercera edición. Un mercado con ropa de segunda mano y de autor y complementos sostenibles, como bolsos o bisutería hecha a mano. Participarán en total más de 30 profesionales y particulares, distribuidos en las cuatro jornadas.
Y además: presentaciones literarias, proyección documental, coloquios, exposiciones y presentación del número 30 del boletín Glaucopis del Instituto de Estudios Vigueses.
Julio Picatoste desgrana su «Cuaderno de bitácora» en el Club FARO. El magistrado jubilado y académico de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, presenta en Club FARO un recopilatorio de los artículos que ha publicado en FARO sobre temas diversos.
Y además: Festival Yalah en favor de Palestina; presentación literaria; «As cidades de Colmeiro» en «Tardes no museo»; teatro familiar con «Conto de Nadal»; música y exposiciones.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 2 de diciembre de 2025
Hoy, «Conto de Nadal»: una obra de teatro familiar de commedia dell’arte a cargo de Vicus Teatro y dirigida por Pablo Carrera. Un clásico de la literatura universal de Charles Dickens pensado para que toda la familia viva una experiencia inolvidable.
Y además: proyecciones cinematográficas, conciertos y exposiciones.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este lunes 1 de diciembre de 2025
«Pilar Acedo. La mujer que pudo cambiar la historia de España» es el coloquio de la sesión de hoy de Club FARO, a cargo de la periodista e historiadora Alicia Vallina.
Y además: el encuentro entre público y profesionales del audiovisual CityBlue Films Festival; Julio Torrado presenta su libro «Tiro libre»; exposiciones y el Belén Monumental de la Casa das Artes.
El periodista de FARO Javier Fraiz presenta en Club FARO su «Amar/Azar»
El escritor y periodista de FARO Javier Fraiz presenta su libro «Amar/Azar» en Club FARO. La charla, a la que le seguirá un coloquio con los asistentes, estará presentada por la también periodista de FARO Carolina Sertal y el Editor de Ediciones de la Editorial Galaxia, Marcos Calveiro.
Y además: comienza la muestra de arte contemporáneo VARCO 2025; música; presentación de un cuento literario; y exposiciones.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 27 de noviembre de 2025
El polifacético artista, creador y escritor gallego Moncho Borrajo presenta el libro «Aquella farándula», una novela con tintes autobiográficos que retrata el ambiente de los escenarios y protagonistas de las últimas décadas del siglo XX en España.
Y además: proyección de «Mulheres do Meu País» y «Evelyn»; presentación del documental «Los Caminos de Colón»; presentaciones literarias; exposiciones y música.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 26 de noviembre de 2025
El escritor y periodista Juan Tallón será el protagonista de la sesión de hoy de Club FARO con la charla: «Un relato sobre seguir adelante»
Y además: Cinemateneo; presentaciones literarias; Luis Torras en Tardes no museo; visitas al teatro Fraga; música y teatro.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 25 de noviembre de 2025
El espectáculo «A galiña azul» que habla de la diversidad y de la solidaridad a través de un clásico de la literatura infantil que cobra vida a través de hermosos muñecos y una tierna historia.
Y además: manifestación por el 25N; última película del ciclo de cine italiano; proyección sobre la obra de Irene González; taller infantil en Vialia; música y exposiciones.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este lunes 24 de noviembre de 2025
El catedrático de Ciencias de la Conducta de la Universidad de Oviedo José Antonio Flórez Lozano será el encargado de dar la charla «Medicina antienvejecimiento en clave de humor», esta tarde en Club FARO, a la que seguirá un coloquio con los asistentes.
Y además: la charla «Violencia de xénero, un problema de saúde» dentro de la programación municipal por el 25-N; Cineclube Lumière; música y exposiciones.
