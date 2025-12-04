Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 4 de diciembre de 2025

Vintax Market celebra su tercera edición. Un mercado con ropa de segunda mano y de autor y complementos sostenibles, como bolsos o bisutería hecha a mano. Participarán en total más de 30 profesionales y particulares, distribuidos en las cuatro jornadas.

Y además: presentaciones literarias, proyección documental, coloquios, exposiciones y presentación del número 30 del boletín Glaucopis del Instituto de Estudios Vigueses.

