Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

Julio Picatoste desgrana su «Cuaderno de bitácora» en el Club FARO. El magistrado jubilado y académico de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, presenta en Club FARO un recopilatorio de los artículos que ha publicado en FARO sobre temas diversos.

Y además: Festival Yalah en favor de Palestina; presentación literaria; «As cidades de Colmeiro» en «Tardes no museo»; teatro familiar con «Conto de Nadal»; música y exposiciones.

Consulta aquí la agenda completa del día.