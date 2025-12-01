Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este lunes 1 de diciembre de 2025

«Pilar Acedo. La mujer que pudo cambiar la historia de España» es el coloquio de la sesión de hoy de Club FARO, a cargo de la periodista e historiadora Alicia Vallina.

Y además: el encuentro entre público y profesionales del audiovisual CityBlue Films Festival; Julio Torrado presenta su libro «Tiro libre»; exposiciones y el Belén Monumental de la Casa das Artes.

Consulta aquí la agenda completa del día.