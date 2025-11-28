Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

En Directo
R. V.
El periodista de FARO Javier Fraiz presenta en Club FARO su «Amar/Azar»
El escritor y periodista de FARO Javier Fraiz presenta su libro «Amar/Azar» en Club FARO. La charla, a la que le seguirá un coloquio con los asistentes, estará presentada por la también periodista de FARO Carolina Sertal y el Editor de Ediciones de la Editorial Galaxia, Marcos Calveiro.
Y además: comienza la muestra de arte contemporáneo VARCO 2025; música; presentación de un cuento literario; y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 27 de noviembre de 2025
El polifacético artista, creador y escritor gallego Moncho Borrajo presenta el libro «Aquella farándula», una novela con tintes autobiográficos que retrata el ambiente de los escenarios y protagonistas de las últimas décadas del siglo XX en España.
Y además: proyección de «Mulheres do Meu País» y «Evelyn»; presentación del documental «Los Caminos de Colón»; presentaciones literarias; exposiciones y música.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 26 de noviembre de 2025
El escritor y periodista Juan Tallón será el protagonista de la sesión de hoy de Club FARO con la charla: «Un relato sobre seguir adelante»
Y además: Cinemateneo; presentaciones literarias; Luis Torras en Tardes no museo; visitas al teatro Fraga; música y teatro.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 25 de noviembre de 2025
El espectáculo «A galiña azul» que habla de la diversidad y de la solidaridad a través de un clásico de la literatura infantil que cobra vida a través de hermosos muñecos y una tierna historia.
Y además: manifestación por el 25N; última película del ciclo de cine italiano; proyección sobre la obra de Irene González; taller infantil en Vialia; música y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este lunes 24 de noviembre de 2025
El catedrático de Ciencias de la Conducta de la Universidad de Oviedo José Antonio Flórez Lozano será el encargado de dar la charla «Medicina antienvejecimiento en clave de humor», esta tarde en Club FARO, a la que seguirá un coloquio con los asistentes.
Y además: la charla «Violencia de xénero, un problema de saúde» dentro de la programación municipal por el 25-N; Cineclube Lumière; música y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer en Vigo? La agenda completa de este viernes 21 de noviembre de 2025
Armando Requeixo, crítico literario, secretario del Centro Ramón Piñeiro para investigación de Humanidades y profesor de la USC, explorará en Club FARO los aspectos más curiosos y misteriosos del mundo literario.
Y además: teatro, comedia y presentaciones literarias.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 20 de noviembre de 2025
El sello discográfico de música analógica Analogik Dreams hará grabaciones en vivo de piezas musicales en vinilo y discos cerámicos reproducibles.
Y además: proyección de «Soy Nevenka» dentro de los actos municipales por el 25-N; documental sobre «Cesária Évora»; charla sobre «bullying»; charla «De los hábitos a la constancia»; homenaje a Cataluña; charla de la Plataforma Salvemos A Barroca; la Burger Fest; improvisación dirigida por Mig Seoane; y concierto por Santa Icía.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 19 de noviembre de 2025
José Edelstein, profesor de Física Teórica en la USC, explicará en Club FARO una nueva forma de entender el cosmos en la charla: «Trece maneras de mirar el cielo».
Y además: Xesús Alonso Montero presenta «Poesía e sociedade no cancioneiro popular galego»; Visitas guiada al Teatro Cine Fraga; charla «O Vigo dos 60»; la Burger Fest; teatro y música.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 18 de noviembre de 2025
Chefs y food trucks nacionales e internacionales presentan en La Burger Fest diferentes propuestas clásicas y de autor, opciones veggies, postres y cafés de especialidad.
Y además: la charla «A cosificación do corpo das mulleres», dentro del programa municipal por el 25-N; la conferencia «Las orillas del río Ulla como fuente para el conocimiento del pasado de Galicia», por Diego Piay; ciclo de cine «Unha conexión estética» y ciclo de cine italiano; recital de poesía a cargo de Morales Monterríos; y una presentación literaria.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este lunes 17 de noviembre de 2025
«El espejo de la imaginación. ¿Qué es la conciencia?» en Club Faro. El catedrático emérito de Psicobiología en el Instituto de Neurociencias y en la Facultad de Psicología de la UAB Ignacio Morgado se adentrará en el enigma de la consciencia.
Proyección dentro del ciclo «Arxentina, olladas de amor, humor e dor»; charla «A trata en mulleres e nenas: unha forma extrema de cousificación» dentro del programa municipal de actos del 25N; la Burguer Fest; exposiciones y el Belén Monumental de Casa das Artes.
