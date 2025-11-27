Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

Moncho Borrajo y la novela que presentará. / FdV

¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 27 de noviembre de 2025

El polifacético artista, creador y escritor gallego Moncho Borrajo presenta el libro «Aquella farándula», una novela con tintes autobiográficos que retrata el ambiente de los escenarios y protagonistas de las últimas décadas del siglo XX en España.

Y además: proyección de «Mulheres do Meu País» y «Evelyn»; presentación del documental «Los Caminos de Colón»; presentaciones literarias; exposiciones y música.

