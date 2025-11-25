Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 25 de noviembre de 2025

El espectáculo «A galiña azul» que habla de la diversidad y de la solidaridad a través de un clásico de la literatura infantil que cobra vida a través de hermosos muñecos y una tierna historia.

Y además: manifestación por el 25N; última película del ciclo de cine italiano; proyección sobre la obra de Irene González; taller infantil en Vialia; música y exposiciones.

Consulta aquí la agenda completa del día.