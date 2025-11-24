Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este lunes 24 de noviembre de 2025

El catedrático de Ciencias de la Conducta de la Universidad de Oviedo José Antonio Flórez Lozano será el encargado de dar la charla «Medicina antienvejecimiento en clave de humor», esta tarde en Club FARO, a la que seguirá un coloquio con los asistentes.

Y además: la charla «Violencia de xénero, un problema de saúde» dentro de la programación municipal por el 25-N; Cineclube Lumière; música y exposiciones.

Consulta aquí la agenda completa del día.