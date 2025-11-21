Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

En Directo
R. V.
¿Qué hacer en Vigo? La agenda completa de este viernes 21 de noviembre de 2025
Armando Requeixo, crítico literario, secretario del Centro Ramón Piñeiro para investigación de Humanidades y profesor de la USC, explorará en Club FARO los aspectos más curiosos y misteriosos del mundo literario.
Y además: teatro, comedia y presentaciones literarias.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 20 de noviembre de 2025
El sello discográfico de música analógica Analogik Dreams hará grabaciones en vivo de piezas musicales en vinilo y discos cerámicos reproducibles.
Y además: proyección de «Soy Nevenka» dentro de los actos municipales por el 25-N; documental sobre «Cesária Évora»; charla sobre «bullying»; charla «De los hábitos a la constancia»; homenaje a Cataluña; charla de la Plataforma Salvemos A Barroca; la Burger Fest; improvisación dirigida por Mig Seoane; y concierto por Santa Icía.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 19 de noviembre de 2025
José Edelstein, profesor de Física Teórica en la USC, explicará en Club FARO una nueva forma de entender el cosmos en la charla: «Trece maneras de mirar el cielo».
Y además: Xesús Alonso Montero presenta «Poesía e sociedade no cancioneiro popular galego»; Visitas guiada al Teatro Cine Fraga; charla «O Vigo dos 60»; la Burger Fest; teatro y música.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 18 de noviembre de 2025
Chefs y food trucks nacionales e internacionales presentan en La Burger Fest diferentes propuestas clásicas y de autor, opciones veggies, postres y cafés de especialidad.
Y además: la charla «A cosificación do corpo das mulleres», dentro del programa municipal por el 25-N; la conferencia «Las orillas del río Ulla como fuente para el conocimiento del pasado de Galicia», por Diego Piay; ciclo de cine «Unha conexión estética» y ciclo de cine italiano; recital de poesía a cargo de Morales Monterríos; y una presentación literaria.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este lunes 17 de noviembre de 2025
«El espejo de la imaginación. ¿Qué es la conciencia?» en Club Faro. El catedrático emérito de Psicobiología en el Instituto de Neurociencias y en la Facultad de Psicología de la UAB Ignacio Morgado se adentrará en el enigma de la consciencia.
Proyección dentro del ciclo «Arxentina, olladas de amor, humor e dor»; charla «A trata en mulleres e nenas: unha forma extrema de cousificación» dentro del programa municipal de actos del 25N; la Burguer Fest; exposiciones y el Belén Monumental de Casa das Artes.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 14 de noviembre de 2025
Hoy, en Club FARO: «Pon límites, no pantallas. Cómo educar en el siglo XXI sin perder el norte», Carmen López Suárez, doctora en Pedagogía, mostrará estrategias para prevenir la adicción a las pantallas de los nativos digitales.
Y además: en los viernes de la EMAO, «Villalobos»; «Obradoiro de oralidade poética»; presentaciones literarias; teatro y conciertos.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 13 de noviembre de 2025
Gabino Diego, en «Pijama para seis». «Una comedia de enredos, un auténtico metrónomo de las risas». Así se refieren los productores de esta obra teatral que podrá verse esta noche en Vigo.
Y además: Clausura de la Vigo Global Summit con Carlos Blanco y Baiuca; Conferencia «Rehacer el Renacimiento en el s. XXI»; y música.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 12 de noviembre de 2025
Manuel Viso llega al Club FARO con «Supersanos. Hábitos para cuidar tu cuerpo y tu mente»
Y además: Vigo Global Summit; «O Proceso. Apaga o Candil», presentación del libro de Cándido Pazó donde recopila dos obras de teatro; proyección del film «The quiet girl» dentro de Cinema Ateneo; visitas guiadas al Teatro Cine Fraga; visita a la Nao Santa María; cuentacuentos para bebés; y concierto de Xoana dentro de los actos del Concello de Vigo por el 25-N.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 11 de noviembre de 2025
Chus Pazos es un baterista que colabora con varias bandas como Fuzzo, The Manueles, The Swinging Flamingos, La Frasquita Vintage, AOF Group y Chus Pazos Ensemble. Este martes actuará con el pianista Sunil López y el contrabajista Alexandre Touceda en una sesión de improvisación abierta a todo el público en La Casa de Arriba.
Y además: Ciclo de cine: «Unha conexión estética» en el MARCO, Club de lectura, taller infantil «Huella de animales», teatro y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer en Vigo? La agenda completa de este lunes 10 de noviembre de 2025
Hoy, Club Faro trae a Juan del Val y Ángela Banzas, ganador y finalista del Premio Planeta 2025.
Y además, Cine Clube Lumière y exposiciones.
