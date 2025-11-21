Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 20 de noviembre de 2025

El sello discográfico de música analógica Analogik Dreams hará grabaciones en vivo de piezas musicales en vinilo y discos cerámicos reproducibles.

Y además: proyección de «Soy Nevenka» dentro de los actos municipales por el 25-N; documental sobre «Cesária Évora»; charla sobre «bullying»; charla «De los hábitos a la constancia»; homenaje a Cataluña; charla de la Plataforma Salvemos A Barroca; la Burger Fest; improvisación dirigida por Mig Seoane; y concierto por Santa Icía.

Consulta aquí la agenda completa del día.