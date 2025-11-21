El IFEVI ofrece un "planazo" alternativo a las luces este finde: un festival gratuito de hamburguesas y CarOutlet Vigo

Este sábado se cumple una semana desde el arranque de la Navidad en todo el planeta; es decir, del encendido del alumbrado de Vigo. La ciudad ya brilla cada tarde al esconderse el sol y se espera que miles de personas se acerquen a disfrutar de la magia que se respira.

Pero el tour navideño no es el único plan que ofrece Vigo este fin de semana. De hecho, es posible que muchos busquen escapar de las aglomeraciones del centro con alternativas de ocio en los barrios o las afueras y el Recinto Ferial de Vigo (IFEVI) tiene una oferta para todos ellos.

Por un lado, desde este viernes hasta el domingo 23 se celebra la décimo tercera edición de CarOutlet Vigo, el salón del vehículo usado y de ocasión. El evento reúne el stock de los concesionarios oficiales de la comarca de Vigo, ofreciendo más de 1.000 automóviles listos para su entrega inmediata.

ASISTENTES A LA DECIMA EDICION DE CAROUTLET VIGO, EL SALON DEL VEHICULO USADO Y DE OCASION QUE REUNE A UNOS MIL VEHICULOS DE DIFERENTES MARCAS LISTOS PARA SU ENTREGA. / Jose Lores

El sábado y el domingo, CarOutlet arrancará a las 11:00 de la mañana y cerrará a las 20:00 horas. Las entradas están disponibles en la taquilla del evento, siempre con acceso acceso gratuito para los menores de 10 años.

El IFEVI acoge también este fin de semana la clausura de la feria itinerante gastronómica La Burger Fest, una cita indispensable para los adeptos a las hamburguesas, pero no de cualquier tipo: a las hamburguesas llenas de ingredientes y sabores sorprendentes.

Conciertos y castillos hinchables para niños

La Burger Fest aterrizó en Vigo el pasado día 13 y se despide este domingo. Pero todavía queda mucho por disfrutar.

El evento se extiende 8.000m2, un espacio amplio y climatizado perfecto para sentarse a degustar las hamburguesas de la docena de 'food trucks' participantes. Además, hay una zona infantil con tres castillos hinchables gratuitos para que los niños se diviertan mientras los adultos toman algo tranquilamente en el recinto.

Durante este último fin de semana, el festival contará con actuaciones en directo para amenizar el ambiente. El grupo rock Fanatic Four se subirá al escenario del IFEVI este viernes, de 21:00 a 22:30 horas. El Duque, Llorente y Araujo serán los artistas que tocarán en el mismo horario el sábado, mientras que el domingo será el turno de Fuchi’s Band.

En cuanto a los horarios de apertura, finde abrirá sus puertas ya a las 13:30 horas, para quienes quieran degustar las hamburguesas más locas al mediodía, y cerrará a las 00:00 horas. Hoy, viernes, abre de 19:00 a 00:00 horas. La entrada es gratuita, al igual que el aparcamiento.

«Las mejores hamburguesas de España»

La Burger Fest ofrece preparaciones para todos los gustos, con opción para veganos. / Alba Villar

Los locales que forman parte del La Burger Fest Vigo son: La Paca Cheesecakes, La Croquetoneta, Yummy World Flavours, The VizVan, The Roast Cook, Rial Burger, La Osa, ES3, El Rancho de Santa África, Barbarie Burger Club y ARDE by Vulcano. Tal y como declaran desde la organización, ofrecen «las mejores hamburguesas de España».

Entre las hamburguesas más llamativas está 'La Celeste', de ES3. Imposible no fijarse en su pan de brioche de intenso color azul. También hay otras opciones para paladares atrevidos o más clásicos.

Un grupo de amigos disfruta de sus hamburguesas en La Burger Fest en Vigo. / Alba Villar

Tan solo un par de meses después de The Champions Burger, La Burger Fest vuelve a demostrar ahora que las hamburguesas causan furor en Vigo.