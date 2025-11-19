Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 19 de noviembre de 2025

José Edelstein, profesor de Física Teórica en la USC, explicará en Club FARO una nueva forma de entender el cosmos en la charla: «Trece maneras de mirar el cielo».

Y además: Xesús Alonso Montero presenta «Poesía e sociedade no cancioneiro popular galego»; Visitas guiada al Teatro Cine Fraga; charla «O Vigo dos 60»; la Burger Fest; teatro y música.

