Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 18 de noviembre de 2025

Chefs y food trucks nacionales e internacionales presentan en La Burger Fest diferentes propuestas clásicas y de autor, opciones veggies, postres y cafés de especialidad.

Y además: la charla «A cosificación do corpo das mulleres», dentro del programa municipal por el 25-N; la conferencia «Las orillas del río Ulla como fuente para el conocimiento del pasado de Galicia», por Diego Piay; ciclo de cine «Unha conexión estética» y ciclo de cine italiano; recital de poesía a cargo de Morales Monterríos; y una presentación literaria.

Consulta la agenda completa del día aquí.