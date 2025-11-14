Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 14 de noviembre de 2025

Hoy, en Club FARO: «Pon límites, no pantallas. Cómo educar en el siglo XXI sin perder el norte», Carmen López Suárez, doctora en Pedagogía, mostrará estrategias para prevenir la adicción a las pantallas de los nativos digitales.

Y además: en los viernes de la EMAO, «Villalobos»; «Obradoiro de oralidade poética»; presentaciones literarias; teatro y conciertos.

Consulta la agenda completa aquí.