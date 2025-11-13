Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 13 de noviembre de 2025

Gabino Diego, en «Pijama para seis». «Una comedia de enredos, un auténtico metrónomo de las risas». Así se refieren los productores de esta obra teatral que podrá verse esta noche en Vigo.

Y además: Clausura de la Vigo Global Summit con Carlos Blanco y Baiuca; Conferencia «Rehacer el Renacimiento en el s. XXI»; y música.

