En Directo
Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto
Última hora de todas las actividades y entretenimiento de la comunidad gallega y Portugal. Si, además, quieres recibir toda esta información en tu correo electrónico, apúntate aquí a nuestra newsletter de Visado y cada viernes tendrás en tu email una completa agenda.
No te pierdas ningún plan de Vigo en particular, Galicia en general e incluso el norte de Portugal. La última hora de los mejores conciertos, exposiciones, rutas o planes con niños, en nuestra completa agenda.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 12 de noviembre de 2025
Manuel Viso llega al Club FARO con «Supersanos. Hábitos para cuidar tu cuerpo y tu mente»
Y además: Vigo Global Summit; «O Proceso. Apaga o Candil», presentación del libro de Cándido Pazó donde recopila dos obras de teatro; proyección del film «The quiet girl» dentro de Cinema Ateneo; visitas guiadas al Teatro Cine Fraga; visita a la Nao Santa María; cuentacuentos para bebés; y concierto de Xoana dentro de los actos del Concello de Vigo por el 25-N.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 11 de noviembre de 2025
Chus Pazos es un baterista que colabora con varias bandas como Fuzzo, The Manueles, The Swinging Flamingos, La Frasquita Vintage, AOF Group y Chus Pazos Ensemble. Este martes actuará con el pianista Sunil López y el contrabajista Alexandre Touceda en una sesión de improvisación abierta a todo el público en La Casa de Arriba.
Y además: Ciclo de cine: «Unha conexión estética» en el MARCO, Club de lectura, taller infantil «Huella de animales», teatro y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer en Vigo? La agenda completa de este lunes 10 de noviembre de 2025
Hoy, Club Faro trae a Juan del Val y Ángela Banzas, ganador y finalista del Premio Planeta 2025.
Y además, Cine Clube Lumière y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 7 de noviembre de 2025
El festival en memoria del Hematocrítico ofrece diferentes eventos para toda la familia, como el taller de fanzines con Diego Estebo o los de arpilleras y de ilustración. Los participantes en Queremos Humor!, la academia de comedia de Ignatius Farray, actuarán en un comedy club.
Y además: Hematofesti; Venres na EMAO, hoy sobre el traje tradicional con O Fiadeiro; Voces de Camelias, con el encuentro«Mitos y símbolos: entre Galicia ancestral y la tradición clásica»; «Músicas esquecidas», con la violinista María José Pámpano; y puertas abiertas del CIM de la UVigo.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 6 de noviembre de 2025
El Hematofesti celebra su gala de humor y música. Conducida por el cómico Touriñán y la poeta María Lado, contará con las actuaciones e intervenciones de Ignatius Farray, Grande Amore, Ig Mig, Noel Ceballos, Desnudos Cuevas, Silvia Superstar y Sobria y Serena.
Y además: semana literaria de Bouzas, el ciclo de cine «Mulleres de Abril», mesa redonda del IEV «Patrimonio inmaterial das mulleres que traballan no mar», teatro y música.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 5 de noviembre de 2025
Conferencia de Mario Alonso Puig. «El camino que marca nuestro destino» es la nueva experiencia transformadora que el cirujano y divulgador trae a Vigo.
Y además, semana literaria de Bouzas, visita guiada al Teatro Cine Fraga, Hematofesti, conciertos y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer en Vigo? La agenda completa de este martes 4 de noviembre de 2025
Arranca el Hematofesti. El festival en memoria del Hematocrítico ofrece diferentes eventos para toda la familia, un ciclo de cortometrajes de animación en las escuelas, sesión de cuentacuentos con David Rodríguez, taller de fanzines con Diego Estebo, academia de comedia de Ignatius Farray, presentación del libro de Gabriel Romero y un concierto inaugural.
Semana literaria de Bouzas, conferencia sobre movilidad sostenible, taller infantil de pociones mágicas, Carlos L. Bernárdez (experto en la figura de Castelao) presenta nueva obra, y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este lunes 3 de noviembre de 2025
La socióloga y profesora de sociología en la UVigo, Amada Traba, la politóloga Priscila Retamozo, y la catedrática de Filosofía y doctora en Educación Afectivo-Sexual, Chis Oliveira, serán las encargadas de impartir la charla de Club FARO de hoy: «Trampas da pornografía»
Y además: Petisquiño 2025, proyección de «Arxentina: olladas de amor e dor», semana literaria de Bouzas y exposiciones.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 31 de octubre de 2025
«Castelao en femenino», en Club FARO. Diana Vilas Meis (doctora en Historia y arte), Sara Alonso Pimentel (profesora y catedrática en el IES Castelao de Vigo) y María Victoria Carballo-Calero (Decana de la Facultad de Historia de la UVigo), analizarán la obra y la vida de Castelao desde diferentes ángulos y una perspectiva de género.
Y además: la charla «Nutrición inteligente para una vida plena»; proyección de «The Teache» en Palestina en Pantalla; teatro con Quico Cadaval; humor con Ernesto Sevilla; y conciertos, entre ellos, Wake Up! Festival Special Halloween.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 30 de octubre de 2025
«Seis personajes en busca de autor», una obra metanarrativa del italiano Luigi Pirandello en Afundación.
Y además: más teatro; proyecciones dentro del ciclo «Gaza: entre el horror y la esperanza» y dentro de «Mulleres de Abril», presentación literaria, conferencias y música.
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- La borrasca Claudia pone a Galicia en alerta por riesgo de inundaciones, fuertes vientos y mala mar
- Desde Moaña con rumbo a La Martinica
- Una pareja crea el primer local de alquiler de trasteros de Vilagarcía
- La nueva hucha de pensiones se llena en Galicia a tres millones por semana
- Vecinos de Vigo denuncian destrozos en sus viviendas por obras ajenas: «Quieren sacarme de mi casa»
- Centollo de O Grove: 4.239 kilos de calidad
- De estar en coma e converterse en bailarín na nova obra de Antón Reixa