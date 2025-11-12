Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 12 de noviembre de 2025

Manuel Viso llega al Club FARO con «Supersanos. Hábitos para cuidar tu cuerpo y tu mente»

Y además: Vigo Global Summit; «O Proceso. Apaga o Candil», presentación del libro de Cándido Pazó donde recopila dos obras de teatro; proyección del film «The quiet girl» dentro de Cinema Ateneo; visitas guiadas al Teatro Cine Fraga; visita a la Nao Santa María; cuentacuentos para bebés; y concierto de Xoana dentro de los actos del Concello de Vigo por el 25-N.

